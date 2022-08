Jomar enamora en Tapia

Es posible que nadie haya pintado tanto y con tanta intensidad la belleza del concejo de Tapia, desde sus paisajes costeros más icónicos a sus rincones más ocultos. José María Martínez, conocido en Tapia por "Jomar", lleva más de cuarenta años dedicado a la pintura y sus obras son ya patrimonio de todos los tapiegos. Tras una década sin exponer al público (la última muestra fue en el año 2010 en la sala BBVA de Oviedo), estos días pueden verse sus trabajos en la villa tapiega. "Me hace mucha ilusión", confiesa el artista.

La exposición abrió sus puertas hace unos días con un padrino de lujo, ya que el presidente del Principado, Adrián Barbón, al que conoce desde hace años, aprovechó su visita a Tapia para inaugurar la treintena de lienzos que expone Jomar. El jefe del Ejecutivo autonómico dio cuenta en sus redes sociales de la obra del tapiego al que definió como "un gran pintor". Además, se llevó a casa una lámina con una de sus obras. Jomar estuvo arropado por muchos vecinos a los que agradece el respaldo: "Me considero una persona querida en Tapia y creo que gusta lo que hago".

De formación autodidacta, Jomar lleva años dedicado a la pintura. Pintando y también dando clases a los cientos de alumnos que han pasado por su estudio. Especialmente característicos son sus lienzos del puerto de Tapia, aunque en esta exposición sobresalen otro tipo de trabajos: desde una casa en ruina a una paloma que observa al pintor con curiosidad pasando por un camino flanqueado por arces rojos, obra que gustó especialmente al presidente del Principado. "Hice tanto paisaje de mar que me cansé un poco y no me gusta repetirme. En esta exposición hay muchas palomas, me dio por dibujarlas y no son fáciles", señala Jomar, que se confiesa una persona "totalmente inquieta".

"Me gusta ir cambiando y no encasillarme, buscar, indagar e investigar", subraya el artista. Fruto de esa inquietud, disfruta probando cosas nuevas y, por eso, sorprenden sus monotipos al óleo, muy diferentes de su obra de siempre.

"Tienen complejidad porque tú pintas el dibujo y luego lo estampas y la primera planchada es la que vale, si no sale, lo pierdes. Como se deshaga ya no te vale, es muy difícil", explica con detalle el tapiego.

Confiesa Jomar que le habría gustado estudiar Bellas Artes, pero corrían otros tiempos y no tuvo oportunidad de marcharse a estudiar fuera. "Mi madre me parió en el muelle y ahí me crié. Tapia para mí es la vida", asegura. Se quedó en Tapia y desarrolló su propia técnica. Eso sí, sus obras están colgadas en los lugares más diversos. Por ejemplo, dos de ellas se exhiben desde el año 2010 en el Museo Diocesano de la Catedral de Oviedo y dos de sus monotipos forman parte de la colección privada de los nietos de la premio Nobel Marie Curie que, hace unos años, conocieron personalmente al artista en su estudio de Tapia. "Para mí es un orgullo", añade.

Otro detalle importante de la carrera de Jomar es su implicación con la cartelería festiva de la villa. Lleva más de veinte años colaborando altruistamente con el Consistorio para hacer los carteles anunciadores del Carmen y, especialmente, de la feria Campomar. "Hice tantos carteles que ya creo que tengo agotadas todas las ideas", bromea. El último, el de la feria que se inaugura en unos días, y donde sorprende con un collage que fusiona diferentes técnicas.

Pintar es su vida y cada día dedica un rato a su pasión: "Pinto una hora o dos y, si estoy haciendo algo que me gusta mucho, el día entero". Sus trabajos se pueden ver en la Casa de Cultura Juan de Mairena hasta el 28 de agosto, en horario de ocho a diez y media de la noche.