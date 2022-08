Un vistazo a la Luarca del pasado siglo

El grupo filatélico valdesano Río Negro invita estos días a viajar a la Luarca de principios del siglo XX a través de más de seiscientas tarjetas postales realizadas entre 1900 y 1960. "Espero que sirva para que la gente pase un rato entretenido viendo la Luarca del pasado", expone Orlando Pérez, dueño de la colección de postales que se exhiben y presidente del grupo Río Negro. La muestra se puede visitar durante todo el fin de semana en los bajos del Hotel Gayoso, en la capital valdesana.

"La tarjeta postal nace en Europa a mediados del XIX, pero a España no llega hasta finales de siglo", señala Pérez, quien detalla que se pueden distinguir dos categorías: las postales editadas en imprenta y las fotográficas. En la muestra se pueden ver de ambos tipos y también conocer los muchos fotógrafos que recorrieron la villa en busca de la mejor toma. Las más antiguas están firmadas por Ricardo González Vega, quien "probablemente" haya sido el pionero en llevar Luarca a la tarjeta postal. "No podemos probar que haya sido el primero, pero sí sabemos que hizo muchas fotos y postales de Luarca", añade el coleccionista valdesano.

Hablando de postales de Valdés, un nombre de referencia es la familia de fotógrafos Gómez. En torno a 1907 Enrique Gómez hace la primera serie de postales de la villa, una labor que continúa después su hijo, Enrique Camilo Gómez. "Son los grandes productores de tarjetas de Luarca, se podría decir que el ochenta por ciento de las que se conocen hoy en día son suyas", añade el presidente de Río Negro. Incluso Hauser y Menet, el popular editor de postales en España, recurre a las imágenes de Gómez para sacar sus ejemplares dedicados a Luarca. Fueron muchos los fotógrafos que inmortalizaron las vistas de la villa blanca. De hecho, es la localidad del Occidente más recurrente en las postales. "En Asturias, en cuanto a producción de tarjetas, sobresalen las postales de Oviedo, Gijón, Covadonga y después Llanes y Luarca", apunta el valdesano.

"Si no encuentra lo que busca, entre y pídalo. Si no lo tenemos, no existe". Era el eslogan de un popular anuncio del Bazar Trío de Luarca. Este negocio recurrió también a las postales como medio publicitario, al igual que el Hotel Gayoso, el Bazar Quico e Hijas de Loza. "Son los cuatro grandes negocios que editaron tarjetas postales en Luarca", explica Pérez, quien destaca que la tarjeta postal "gusta a todo el mundo".

Tiene claras las razones: "Sirve para ver cómo evoluciona urbanísticamente un pueblo a lo largo de la historia y es siempre portadora de buenas noticias porque en una postal siempre se escriben cosas buenas".

Orlando Pérez, que atesora diversas colecciones, desde navajas a monedas, exhibe las postales más antiguas de su colección, conformada por alrededor de un millar de tarjetas. Estos días abre su archivo para disfrute de valdesanos y visitantes.