Belmonte estrenó comida en la calle

A la doctora Susana López le tocó este año pregonar las fiestas de San Antonio de su Belmonte natal y lo hizo con una oda de amor a su pueblo y una defensa de la importancia de mantener los vínculos y el sentimiento de pertenencia a los pequeños enclaves rurales. "Me siento belmontina a tope y me gusta decirlo allá a donde voy. Cuando empiezo a trabajar en algún sitio lo primero que se sabe es de donde soy", confesó la pregonera. Los festejos recuperan este año la normalidad tras lo más duro de la pandemia, con muchas ganas por parte de los vecinos y, también, con algunas novedades en el programa festivo como la comida en la calle de ayer. La comisión de fiestas de San Antonio calcula que participaron en la cita más de trescientas personas.

En principio, la actividad se planteó como una compensación a la hostelería local, pues este año, por razones de seguridad, el grueso de las fiestas se trasladó al campo de fútbol, un punto más alejado del casco urbano de lo habitual para los festejos. Así que se diseñó una iniciativa que pudiera dar cierto beneficio a los negocios, ya que, para participar, los asistentes debían coger las consumiciones de los bares. "No sabíamos como iba a funcionar, pero salió genial", señala la organización, muy satisfecha con la respuesta. La jornada, de mucho calor, pero sin sol, propició el buen ambiente en las calles.

Entre los participantes estuvo la pregonera, que confesó sentir como "un honor" que la eligieran para el cargo. Tanto ella como su familia, de "Casa Pachico", son muy conocidos y queridos en Belmonte. "Somos de aquí de toda la vida y cuando la comisión me propuso dar el pregón me sentí muy agradecida por poder darlo en representación de mi familia", concluye. Aunque la facultativo reside por trabajo en Oviedo, cada viernes emprende el viaje de vuelta a su verdadero hogar, en Belmonte: "Me gusta mantener la relación con el pueblo, con la tierra".

La pregonera defendió además la importancia de las fiestas como punto de reencuentro y de reunión. "Es un momento muy especial y este año se nota que la gente tenía muchas ganas de vivir unas fiestas como las de siempre", señaló la doctora, que defiende la buena salud de la que goza el concejo. "Veo a Belmonte muy vivo, la gente se está moviendo y se hace muchas cosas", concluye.

Por su parte, la alcaldesa de Belmonte, Rosa Rodríguez, destaca la "normalidad" de estos festejos tras los dos años de parón. "El pregón del viernes estuvo muy bien, fue muy emotivo y había mucha gente. Se nota que hay ganas de recuperar la fiesta", subraya la regidora. Hoy, domingo, se celebra el día grande en honor a San Antonio con misa y procesión. A las siete y media hay un concierto del coro de Belmonte y, a partir de las once, verbena con la orquesta New York y el grupo Cañón.