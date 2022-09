Un santirseño paga de su bolsillo 25.000 euros para arreglar un puente de uso público: "Estaba muy mal"

José Luis Bermúdez, vecino de San Tirso de Abres, ha pagado de su bolsillo la reparación del puente que da acceso a las localidades de Prado, Matela y Traslacorda, que fue inaugurado ayer. Este ingeniero de minas jubilado ha invertido un total de 25.000 euros de sus ahorros personales que han servido para mejorar el pavimento, que sufría muchas filtraciones, e instalar nuevas barandillas, además de ensanchar el vial para mayor comodidad de los conductores que circulan a diario. Un gesto altruista que ha recibido el agradecimiento de todos los habitantes de la zona.

"El puente estaba muy mal y no llegaba el arreglo, era muy necesario y como llevábamos tiempo pidiéndolo y no llegaba, me decidí a hacerlo", afirmó rotundo Bermúdez ayer. El donante es vecino de Traslacorda y, tal y como recordó en la inauguración, "antes, en los pueblos, siempre se mantenían las cosas, nuestros padres salían con un fouciño en la mano y cortaban la zarza del camino y no pedían ayuda a nadie". "Eso ya no se hace, pero creo que esa mentalidad es buena", apuntó.

Bermúdez entiende que con este gesto "uno se carga de fuerza moral para poder exigir a la Administración porque, al fin y al cabo, es un puente público". "Y cuando uno se carga de fuerza puede decirle a la Administración, yo cumplí, ahora cumple tú también", dice.

El puente se encuentra en una vía de titularidad municipal que conecta Asturias y Galicia uniendo Pontenova con estas localidades. Además, desde su construcción hace medio siglo, no había sido reparado y acumulaba mucho deterioro. La obra ha consistido en la reparación del firme, que debido al agua se encontraba en muy malas condiciones. Unas filtraciones que se evitarán ahora con una capa de hormigón hidrófugo de 20 centrímetros que eliminará la acumulación de agua. En los trabajos también se sustituyó por completo la balaustrada.

Y, hasta el lugar, se acercó ayer el alcalde de Taramundi, Clemente Martínez Rodil, quien agradeció en nombre de todos los santirseños el generoso gesto de Bermúdez con sus vecinos. "Es una colaboración inestimable, le doy las gracias en nombre de los vecinos por esta contribución a esta infraestructura tan importante porque gracias a él se pudo reparar el puente que da acceso a tres localidades", señaló.

Buscar la fórmula

El regidor también comentó que hace tiempo que Bermúdez mostró el interés y la intención de sufragar el coste de la intervención en el puente "pero no sabíamos cómo poder hacerlo, lo consultamos, encontramos una fórmula y salió adelante". Asimismo apuntó que el Ayuntamiento ha dado traslado a la viceconsejería de Infraestructuras de un proyecto para la reparación integral de la carretera que incluye el puente. "Lo tenemos pedido pero aún no salió adelante", precisa Martínez Rodil.

Y mientras la inversión pública no llegaba, Bermúdez puso la solución sobre la mesa del Consistorio santirseño con el objetivo de mejorar el día a día "de los pocos vecinos que quedamos en estos pueblos". El vecino de Traslacorda no se da ni un poco de importancia tras su gesto y espera que todos los vecinos disfruten el nuevo puente.