"Tiramos por lo nuestro, por lo que dejó el Padre Galo; la lucha es por el medio rural"

Ángel Valverde (Luarca, 1972) es desde el pasado enero presidente de la Sociedad Popular La Regalina, de Cadavedo, "Pueblo ejemplar" de este 2022. Han pasado solo ocho meses desde aquel momento en el que cogió las riendas de una asociación histórica en el municipio de Valdés, que se marcó como una de sus grandes metas, entre otras, lograr el prestigioso galardón de la Fundación Princesa de Asturias para Cadavedo y las otras dos localidades que forman la parroquia, Ribón y Villademoros. Valverde trabaja en Gijón, pero vive en Cadavedo, lugar donde reside también parte de su familia y donde está "siempre y sí o sí" su corazón. Sabe que es la cara visible de un colectivo, pero también que todo lo que pasó se lo deben al pueblo, a una comunidad "unida y que va a una".

–Solo dos intentos y se logró el premio "Pueblo ejemplar". ¿Cuál es el secreto?

–No lo puedo decir porque no lo sé. Lo cierto es que no lo esperábamos y estamos todavía hoy (por ayer, sábado) muy sorprendidos. Pensábamos que este año sería de trámite y llegó la gran sorpresa. Lo que teníamos claro es que queríamos insistir. Hace unos veinte años se presentó una candidatura y no logró el premio, pero nosotros, aún conociendo esa historia, no queríamos rendirnos.

–¿Qué tiene ahora Cadavedo que no tenía entonces?

–El grupo de personas que pensamos en hacer otra candidatura lo vimos claro con la recuperación del hórreo. Nos dimos cuenta de lo que realmente es y tiene Cadavedo. Es un pueblo que responde y colabora cuando se necesita y que tiene cultura e infraestructuras. Y, además, los propios vecinos, a través de las distintas asociaciones de aquí, estaban de acuerdo en presentar una candidatura. Realmente nuestro pueblo, historia y hacer parecían ejemplares. Es entonces cuando realmente descubres todo lo que sabes de tu pueblo, de tus raíces, y todo lo que tiene, eso a lo que a veces no le das tanta importancia. En este sentido, creo que nuestra candidatura era muy solvente. Si piensas en su historia y en lo que tiene hoy en día, te das cuenta. Es verdad que somos un pueblo bien comunicado, que tenemos la autovía cerca, el centro de Asturias a 45 minutos, infraestructuras, industria, varias asociaciones vecinales y culturales, y que tiramos por lo nuestro, por lo asturiano, por el folclore y por todo lo que nos dejó el Padre Galo. En realidad, la lucha es por el mundo rural.

–¿Han empezado ya a pensar cómo se vivirá el día de la entrega? ¿Qué novedades tendrá el pueblo para recibir a los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía?

–La directiva de la Sociedad se reunirá hoy por la noche (por ayer) para ver cómo podemos afrontar este reto, pero tenemos que seguir un protocolo y todo dependerá de lo que nos propongan en la Fundación Princesa de Asturias y en la Casa Real. El martes tenemos el primer encuentro con la Fundación y entonces sabremos algo más. Nosotros queremos que esa jornada sea realmente especial para Cadavedo. Somos puristas con el folclore asturiano y nuestro deseo es que eso se viva y se sienta cerca todo lo relacionado con el Padre Galo. Queremos que todo lo que Cadavedo tiene y representa a Asturias esté en este escenario ese día.

–Presume Cadavedo de ser un lugar hospitalario y que sabe hacer frente a la despoblación. ¿Cómo se logra?

–Algo fundamental es que estamos bien situados, no podemos negarlo: cerca de la autovía, como dije antes, a 45 minutos del centro de la región y en la costa de Asturias. Por lo demás, yo siempre destaco que este es un pueblo con infraestructuras e industrias y, sobre todo, unido. Ayer necesitábamos una carpa y sobraron manos para poder instalar una. Y con esta anécdota se cuenta bien qué es Cadavedo: un lugar donde estamos unidos y buscamos el bien común. Eso es fundamental, creo, para poder crecer. Como presidente de la Sociedad Popular La Regalina también diré que a veces no hace falta pedir nada, simplemente los vecinos se ofrecen y te preguntan qué necesitas. Son actitudes que marcan mucho la diferencia y que tienen un impacto en el presente y futuro del pueblo.

–¿Se nota ya la repercusión?

–Han sido horas frenéticas. Hoy (por ayer, sábado) incluso notamos que hay más gente en el pueblo, que nos preguntan por el premio "Pueblo ejemplar". Me han reconocido por la calle algunas personas que no conozco. Hay más movimiento.

–¿Cómo cree que les afectará en el futuro este galardón?

–De forma positiva, como no puede ser de otra forma. Sabiendo quiénes somos y no perdiendo nunca de vista de dónde venimos nada puede ir mal. Yo personalmente espero que el premio "Pueblo ejemplar" nos dé un empujón en todos los sentidos, que lo note la hostelería y la hotelería, que la industria relacionada con este sector también se beneficie. Y también espero que este galardón nos sirva par seguir fijando población, porque estamos ubicados en lo que muchos llaman la España Vaciada. Todos en el Occidente sabemos qué problemáticas tenemos, que tenemos malas comunicaciones y carencias.

–Cadavedo en todo caso resiste a juzgar por su vitalidad ¿Qué soluciones se plantean desde la zona rural precisamente para este tipo de localidades?

–No tenemos una varita mágica. Nosotros, insisto, estamos bien comunicados por carretera, pero Asturias es más que los Picos de Europa y hay que dar a conocer esta tierra, el Occidente. Por eso trabajamos tanto.

–¿Cómo lo celebra el pueblo?

–Yo noto la alegría. Estamos muy contentos y, en general, esto es un empujón para seguir adelante. Vamos por el buen camino porque recibimos muchos premios por todo lo que estamos haciendo desde que logramos recuperar el hórreo: LA NUEVA ESPAÑA nos reconoció con el "Asturiano del mes" y también la Asociación del Hórreo nos entregó un premio por la recuperación del hórreo del campo de La Garita. Y es una suerte que esto pase cuando la gente se implica. Estamos recibiendo muchas felicitaciones y no solo están contentos en el pueblo, es decir, en Cadavedo, Ribón y Villademoros, también en los cercanos nos felicitan.

–¿Tendrán el día de la entrega algún mensaje especial para la familia real?

–Queremos que sientan cómo se vive en Cadavedo. Queremos mostrar nuestra forma de vida porque por mucho que se cuente, no es lo mismo describir un lugar que estar aquí y vivirlo en primera persona. También queremos que se sienta intensamente el folclore y tener un recuerdo muy especial para nuestra fiesta patronal, esa que impulsó el Padre Galo y que reivindica todo lo asturiano.