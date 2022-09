Los linces de Cangas del Narcea serán puestos en libertad en el norte de Europa

"Zar", "Sasha" y "Trasgu" se marchan de Cangas del Narcea. La familia de linces europeos que habita en un cercado privado en la localidad de Vega de Pope serán puestos en libertad en el norte de Europa. Eso es, al menos, lo que ha decidido su cuidador, Luis Freijanes, que esgime para cerrar el recinto la falta de permisos municipales y autonómicos para mantener un centro de recuperación de la fauna salvaje en el que mostrar al público estos ejemplares y explicar sus comportamientos, algo que ha estudiado y registrado durante los últimos años.

"La mejor opción es irme a Alemania o Polonia para soltarlos en la naturaleza, aunque otra opción que estoy intentando tramitar es llevar este proyecto a Alemania, pero es difícil", comenta el rehabilitador de fauna que, en estos momentos, trata a un autillo llamado "Martes"."Me llaman de todas partes para que vaya a por animales para recuperar, como un corzo herido que solté hace poco. Es triste que no se valore el trabajo que hago por la fauna salvaje desde 2001", lamenta.

Allande

Debido a la situación, Freijanes trató de trasladar los linces a otro recinto en un concejo cercano. "En Allande estaba casi todo listo, pero no lo permitió el Principado. El consejero Alejandro Calvo cerró las puertas a todo cuando en la Pola estaban entusiasmados", detalla Freijanes, quien asegura que no puede más. "Estoy agotado y ya no me encuentro a gusto ni bien para continuar con el proyecto en Asturias", señala.

Con su marcha, apunta, "se pierde una oportunidad de ver reproducirse linces, porque podría seguir criando una especie que no habita Asturias desde hace 130 años. Hay documentación que dice que tenían presencia en la zona de Muniellos", concluye Freijanes.