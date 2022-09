La iglesia de Vegadeo recibirá hoy, martes, previsiblemente, la visita de un perito del seguro del templo para determinar el alcance del desprendimiento registrado el domingo. Los hechos ocurrieron el plena misa, cuando cayeron cascotes de una de las bóvedas e impactaron en unos bancos ocupados por varios feligreses.

El incidente se quedó afortunadamente en un susto y no hubo que lamentar daños personales. No obstante, el párroco veigueño, Víctor Cedrón, dio cuenta de la situación al seguro y espera a la visita del técnico para determinar si la iglesia puede o no seguir abierta al público como es costumbre.

Este desprendimiento estaría vinculado al mal estado de la cubierta del inmueble, que precisamente está a punto de ser rehabilitada tras la campaña de recaudación de fondos.

El deficiente estado del tejado ha provocado en los últimos años el avance de goteras y humedades que producen daños de consideración en el interior. "No es la primera vez que cae algún cascote, pero siempre ocurrió en zonas que no son de tránsito. Si hay peligro, se cerrará la iglesia", añade el párroco.