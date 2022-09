El gran belén del Occidente busca nuevo dueño: sale a la venta por 45.000 euros

El naviego Rodrigo García Istillarty lleva años tratando de buscar un futuro estable para su Nacimiento, considerado uno de los mayores de Asturias por ocupar nada menos que setenta y cinco metros cuadrados de superficie expositiva. El pasado diciembre, coincidiendo con las navidades, se pudo visitar en el polideportivo municipal de San Tirso de Abres y podría ser su última vez expuesto en la comarca, ya que acaba de ponerlo a la venta por 45.000 euros.

"Me da mucha pena deshacerme de él, pero le tengo a mi madre la casa invadida y necesito espacio para otros proyectos. Detrás del Belén hay muchas horas de trabajo y, además del valor económico de su construcción, está el emocional, ya que mucha gente, como mi abuelo o mi padre, me ayudaron a hacerlo. Hay un poco de todos ellos en él", confiesa García, a quien nada haría más ilusión que lograr un hueco en algún lugar del occidente asturiano para su exposición permanente. "Me encantaría que se quedara por aquí, pero sé que es complicado encontrar un lugar", admite.

A lo largo de las más de tres décadas que ha dedicado a su construcción lo ha expuesto en diferentes espacios, siempre tanteando la opción de encontrar el lugar idóneo para no tener que desmontarlo. "No hay manera de lograrlo, pero cada vez que se monta y se desmonta se va deteriorando, siempre hay algo que se estropea", explica el naviego. De hecho, la última vez en San Tirso tardó doce días en dejar lista la exposición de este espectacular Nacimiento que define como "panorámico, porque se puede ver por más de tres lados, monumental, por el tamaño de sus piezas, y bíblico, porque está inspirado en Palestina", explica.

El autor, diseñador de interiores, también hace piezas por encargo como los tres cabezudos que le pidió este verano la asociación Unirock para el festival de Puerto de Vega. Recreó a Janis Joplin, John Lennon y Freddie Mercury. "Nunca había hecho un personaje real para cabezudos, pero gustaron mucho", dice.