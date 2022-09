El pirata Francis Drake revive en Navia

"Espigao como el meiz, de peleyo mouro, oyos verdes saltóis y a pique de fer las once primaveras (como tanto ye gustaba dicir, anque namáis fose úa verdá a medias), Pelayo era el mayor núa familia de tres ermaos, que vivía fai muito, muito tempo, nun poblo marineiro del occidente asturiano chamao Veiga". Así comienza "Bandeira Moura", el cuento de aventuras de piratas escrito en gallego-asturiano por el naviego Alberto Castro (Navia, 1983), quien anima a mantener viva la lengua más occidental de Asturias: "Es importante hablarla y transmitirla a los niños; hay que evitar que se rompa la cadena de transmisión".

Castro, especialista en gallego-asturiano o eonaviego, ganó con este relato la primera edición del premio "Quiastolita" de literatura infantil, que promueve la Fundación Parque Histórico del Navia. Un año después, la publicación, con ilustraciones de la tapiega Claudia Cuervo, ve la luz. La primera presentación será hoy, jueves, a las siete, en el complejo cultural As Quintas, de La Caridad, localidad en la que Castro imparte clase de Educación Física.

El protagonista de "Bandeira Moura", con una tirada de mil ejemplares, se llama Pelayo como el hijo del autor, que fue fuente de inspiración de este relato. No en vano, aunque Castro tenía en mente escribir una fábula con animales, un barco pirata que tenía su hijo y que siempre encontraba atravesado en el salón de casa le hizo cambiar de planes. Ahí surgió esta historia, que rescata a uno de los piratas más famosos de la historia. A Francis Drake le hace recalar en la costa de Navia, una visita "inesperada" que altera la vida en el tranquilo muelle de Puerto de Vega. Pelayo y su hermana Marina juegan un papel clave para evitar el sometimiento de la villa a manos de los temibles piratas.

"La historia mezcla ficción y realidad, pero es verdad que hay muchas referencias a Francis Drake y en la zona también se menciona la presencia de piratas, así que tiré del hilo", cuenta Castro, quien tiene presente la importancia de dejar a su hijo la sabiduría y el respeto por la lengua que le transmitió su familia.

El docente, ganador de otros premios literarios en gallego-asturiano, explica que empezó a escribir por saldar una deuda con la lengua del Occidente, no en vano, gracias a ella se inició en la docencia como maestro de fala. " Siempre fui lector, pero empecé a escribir cuando me convertí en maestro. Me di cuenta de que hacía mucha falta material para trabajar en las aulas de gallego-asturiano y me sentía en deuda con la lengua", subraya Castro, que es hijo de Dori Gión, una de las primeras maestras que impartieron la asignatura en el Noroccidente.

Castro acaba de sacar la oposición a maestro por Educación Física, así que es probable que no vuelva a trabajar como maestro de gallego-asturiano. No obstante, reivindica mejoras para que la asignatura sea atractiva para los docentes y se pueda lograr una plantilla estable en los colegios de la comarca. Entre los problemas actuales está la falta de material disponible para trabajar en las aulas, pero también las malas condiciones que tienen los docentes, pues la mayor parte de las plazas ofertadas son a media jornada y con itinerancias. "A mí me gustaba mucho impartir la asignatura y sentía mucho orgullo, pero cansa estar peleando con todo, hasta para lograr aumentar la matrícula. Las condiciones son muy mejorables", sostiene, al tiempo que reivindica otras herramientas fundamentales como la pronta conclusión del diccionario de la lengua.

El de Castro es el tercer libro en eonaviego que ve la luz este año. El primero se publicó en julio y fue el cuento "El sabicheiro", obra de Fernando López-Cancio y traducido por Ricardo Saavedra. El segundo fue el libro de poesía "El mar que m’enchumaza", del escritor Manuel Gayol, más conocido por Babel de Cal Cadete. Desde el Parque Histórico avanzan la pronta publicación de "Ánia y os homecos", un relato que el tapiego Pepe Suárez Jardón presentó también al primer Premio Quiastolita y que, aunque no fue premiado, será editado por su calidad y para contribuir a ampliar la oferta de literatura infantil en gallego-asturiano.