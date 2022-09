Familias y centros reclaman más líneas de transporte para la FP del Noroccidente

La petición "siempre estuvo encima de la mesa", dice la portavoz de las familias, Josefa Martínez, pero cobra especial interés porque la línea que ahora comunica Vegadeo con Luarca "es un éxito" y por ello lo que se plantea es que se implante una con el mismo trayecto pero en sentido inverso.

Tras ajustar los horarios a la jornada lectiva, son casi una veintena los alumnos que hacen uso del servicio que funciona solo en un sentido. "Es decir, que sí hay una demanda y sí es necesario comunicar el Occidente para que puedan estudiar lo que les gusta sin irse de la comarca", añade Martínez.

La directora del instituto de Vegadeo, Mercedes Martínez, también apunta que "si queremos que los ciclos formativos den un servicio comarcal, los alumnos de Luarca deben de tener la posibilidad de estudiar en Vegadeo o Navia, como los de esta zona pueden ir ahora a Luarca". También los directores de los centros educativos naviego y tapiego, Eva González y Hugo García, respectivamente, detallan que sería "razonable" disponer de una línea de transporte público en dirección a Vegadeo teniendo en cuenta los horarios de clase.

En el instituto de Luarca, la matrícula de FP subió un 30 por ciento con respecto al año pasado. En Navia, casi un centenar de alumnos cursarán estudios de FP, cifra simular a la del curso pasado. Y en Vegadeo sube especialmente el interés por el ciclo de Atención a personas con dependencia, si bien Electromecánica no sumó matrículas suficientes para crear el grupo de primer curso. Tapia, que oferta hostelería, mantiene el número de estudiantes.

Una madre de Taramundi pide modificar la ruta del bus para que recoja a su hijo

S. Arias / As Tingas (Taramundi)

Una familia de As Tingas, en Taramundi, ha decidido dejar a su hijo sin acudir al colegio hasta que la consejería de Educación modifique la ruta de transporte para recogerle en la localidad y llevarlo al colegio rural agrupado (CRA), en Taramundi, donde acudió a la Escuela Infantil y está matriculado, o bien al colegio público Jovellanos, en Vegadeo, el centro de referencia por cercanía como les indica el Principado. En ambos casos, los padres piden cambiar el itinerario escolar para que haga parada en As Tingas. "Fue un esfuerzo enorme llevarlo a la Escuela Infantil, que lo hicimos porque si no cerraban el aula para niños de hasta tres años y, ahora, me dicen que por área le corresponde Vegadeo. Hasta ahí, todo perfecto. Cuando les pregunto por el transporte me dicen que lo tengo que llevar a la parada, a dos kilómetros por una pista. Lo único que queremos es que cambien la ruta. Tiene los mismos derechos que el resto de niños", dice la madre del afectado. Por su parte, Educación señala que si el domicilio se encuentra a más de un kilómetro y medio del punto de recogida, el alumno "tiene derecho a recibir una ayuda individualizada para acceder a esa parada". La familia sostiene que no quiere ayudas. "Si no hay ruta que la hagan", alegan.