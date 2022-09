"La sala de As Quintas mejora la sensibilidad artística de la gente, esa es la clave"

La veigueña María Luz Rodríguez, "Lulas", (Vegadeo, 1974) es desde 2020 la presidenta de Amigas y Amigos de As Quintas, una asociación que gestiona la sala de exposiciones del mismo nombre y que ha logrado convertir a La Caridad en uno de los referentes del panorama artístico asturiano. Rodríguez, licenciada en Bellas Artes y docente en el instituto Elisa y Luis Villamil de Vegadeo, se enroló en esta aventura de manera casi natural, por su pasión por el arte y su admiración hacia el alma del proyecto, el escultor franquino Herminio.

–Cuente su historia con Herminio.

–Cuando yo me vine a vivir a La Caridad, hace más de veinte años, tenía una vecina frente a mi casa a la que siempre veía pintando y un día me paré a hablar con ella. No se me olvida que me dijo que el que era un artista era su hijo, pero que no estaba suficientemente valorado. Ella creía que a Herminio no se le reconocía y por aquel entonces quizás fuera cierto. Eso ha cambiado y su madre pudo verlo antes de fallecer. Herminio ahora está reconocido nacional e internacionalmente. Creo que puedo decir que tengo una buena amistad con él y que aprendí a conocerlo bien, en sus palabras y en sus silencios.

–¿Qué papel juega Herminio en el colectivo?

–Herminio trabaja con equilibrios y con imanes, y esa magia de su obra se traslada a su relación con la gente, porque tiene una gran capacidad de atracción y ha logrado crear un buen grupo a su alrededor. Herminio lo es todo, es la locomotora que mueve la asociación. Este proyecto es un auténtico logro, de los pocos sitios de Asturias donde se ha conseguido algo tan singular. Gracias a Herminio y a sus contactos logramos una gran calidad en cada exposición y que los artistas quieran venir. Y eso es de agradecer. Las reuniones del grupo son en el taller de Herminio, un lujo.

–Hace trece años era difícil augurar el éxito del proyecto...

–La sala se inauguró en 2009 y la asociación se constituyó oficialmente en 2012 con un grupo de veintiún personas. Hubo altas y bajas y actualmente somos veinticuatro. Los fundadores se sienten orgullosos de lo logrado y yo no me canso de reconocer su labor. La pregunta que siempre nos hacemos es qué hace esta sala por el arte, pero creo que hay que formularla a la inversa ¿Qué hace el arte por el mundo rural? Opino que el mundo rural enriquece el arte y la prueba es la cantidad de artistas reconocidos que son del Occidente. Basta una visita al Bellas Artes para comprobarlo. Están Luis Fega, José Manuel Legazpi, Bernardo Sanjurjo, Ricardo Monjardín… El mundo rural da mucho al arte, pero no sé si se le devuelve.

–¿Necesitan más apoyo?

–En todos los sentidos, no hablo solo en materia económica. Cualquier persona que conozca este mundo sabe lo que cuesta organizar una exposición. No vale que nos digan qué buenos son o qué bien lo hacen si luego no percibimos un apoyo real. Y no hablo tanto de un apoyo local, que ese lo tenemos, sino regional. Desde el centro de Asturias nos nombran poco. A veces sentimos que nos reconocen más fuera que en casa. El apoyo que tenemos no es suficiente y se puede hacer más. Estamos recibiendo una subvención del Principado de 5.000 euros con la que casi no financiamos los catálogos y somos un colectivo sin ánimo de lucro. En trece años hemos organizado sesenta y seis exposiciones, a una media de tres o cuatro al año. En estos años de pandemia el número se ha incrementado, de tal manera que ahora cerramos temporada con Mónica Dixon, que es la sexta.

–¿De dónde salen los fondos?

–Además de la subvención del Principado, tenemos ayudas de la Caja Rural y del Ayuntamiento de El Franco, pero esto sale adelante gracias al esfuerzo de todos los voluntarios de la asociación que se ocupan de todo, desde hacer las guardias en la sala a su limpieza. Esto lo mantiene la gente de manera voluntaria. También hay que decir que recibimos muchos apoyos y que mucha gente que nos visita se ofrece a ayudar porque llama la atención que en un lugar tan pequeño como éste surja algo así.

–¿Para qué sirve la sala?

–Es una de las mejores del Occidente y de Asturias. Aporta crecimiento, conocimiento y aprendizaje para la gente. Yo estuve muchos años implicada en la organización de los encuentros teatrales del instituto de Vegadeo y me acuerdo que cuando empezamos a traer obras que se salían del teatro costumbrista, que es lo que más gusta aquí, había cierto rechazo. A fuerza de insistir, la gente aprendió a valorar otras formas de hacer teatro y con esto pasa lo mismo. El arte que se muestra en As Quintas es más desconocido para la gente de la calle, pero lo estamos acercando y logramos aumentar la sensibilidad artística de la gente y que lo aprecien. Creo que ahí está la clave, en el hecho de mejorar la sensibilidad artística de la gente. Eso se logra con las exposiciones y con las actividades complementarias que se organizan como charlas o visitas guiadas. En estos trece años han pasado por la sala 15.945 personas, que se dice pronto. De alguna manera, también contribuimos a generar actividad económica porque la mayor parte de esa gente viene de otros puntos de Asturias y se desplaza para conocernos. Hay una parte importante del proyecto que es la relación con los centros educativos. De momento, se ha logrado una relación estable con los centros del concejo y estaría bien extenderlo a otros municipios de la comarca. Esos niños que vienen a la sala y trabajan con las obras luego traen a sus padres y eso nos permite llegar a más gente. Además, necesitamos que más gente joven se implique con el colectivo, algo muy difícil de lograr.

–¿Qué retos tienen?

–Hace falta lograr estabilidad y lo primero sería disponer de una subvención nominativa directa, para no tener que estar cada año con un montón de papeleo para lograr 5.000 euros. A largo plazo habría que pensar en alguna fórmula, ya sea la creación de una fundación u otro mecanismo, para darle estabilidad a la entidad. A Herminio le queda mucho por delante y es una fuente continua de ideas y motivación, pero tenemos que conseguir gente joven para la gestión de la sala. Lo ideal sería crear para ello un puesto de trabajo. También es importante contribuir a que el arte sea universal y que los jóvenes de las zonas rurales tengan las mismas oportunidades. Yo veo por mi trabajo que muchos chavales del Occidente visitan por primera vez el Bellas Artes con la excursión que organizamos desde el instituto, a los doce años, y es una pena, más teniendo en cuenta que en ese museo hay mucha obra de artistas de esta zona.