La alcaldesa de Villayón, Estefanía González (PP), exige al Principado "atajar de raíz" el "problema recurrente" de cada curso con el transporte de los estudiantes que viven en los núcleos más aislados. La regidora, "harta" de encontrarse cada ejercicio con la misma cuestión, denuncia "el abandono" que sufren las familias, ya que "si no hay un mínimo de tres alumnos no se abren rutas nuevas de transporte".

La regidora ha hecho público el caso de un estudiante de Poxos que terminó en el colegio de Villayón y que va a empezar tercero de la ESO en el instituto de Navia. No existe ruta disponible para él y la solución es solicitar una ayuda individual que, previsiblemente, no cubrirá el total de los costes que debe asumir la familia. "Llevo varios años reivindicando que Educación tiene que poner un taxi y gestionar directamente el servicio, no la familia, porque hablamos de enseñanza obligatoria", subraya.