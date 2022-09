Navia sigue dando pasos para poner en marcha la obra de construcción del ansiado paseo marítimo entre el Fornel y el puerto de la localidad. En concreto, acaba de dar luz verde al inicio del proyecto expropiatorio en el tramo comprendido entre el parque Ramón de Campoamor y las oficinas bancarias de la avenida Ramón Valdés, tras desestimar las dos alegaciones presentadas.

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicó ayer la aprobación definitiva del proyecto de obras para la restauración ambiental, saneamiento y paseo marítimo, así como su anexo expropiatorio. Expone el Consistorio que este proyecto, que actúa en una franja de terreno de naturaleza urbana y propiedad privada que linda con la ría, busca la restauración ambiental de una zona concreta mediante la eliminación de vertidos de aguas residuales a la ría. Con todo, los interesados aún pueden interponer un recurso de reposición contra el acuerdo en el plazo de un mes o impugnarlo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo en el periodo de dos meses.

Por otro lado, las dos alegaciones recibidas plantean, entre otros aspectos, lo innecesario de ejecutar la red de saneamiento que incluye el proyecto del paseo. Sin embargo, el Ayuntamiento se defiende explicando que se va a anular una red que vierte directamente al estuario para conectar la zona con la estación depuradora de Foxos (Coaña). Una de las alegaciones corresponde a los herederos de la "Casa de La Tahona", un edificio protegido por Patrimonio por su singularidad. Sin embargo, se deja claro que el inmueble que se va a demoler es un local de la zona trasera agregado con "fines industriales" y que "no posee valor cultural protegido al no contar con valores destacables y no suponer un menoscabo" del interés que como patrimonio tiene el inmueble.

Para el proyecto, el Consistorio de Navia ocupará un total de cinco inmuebles, principalmente casetas y muros, con superficies a expropiar que oscilan entre los 43,81 y los 119,79 metros cuadrados. Se recurre a la expropiación por no ser posible la negociación con los propietarios.