"Las cosas no cambian solas, debéis participar", dicen los diputados en Navia

Los diputados de la Junta que conforman la Mesa de la Cámara, –el órgano rector del Parlamento asturiano– aportaron ayer su conocimiento y experiencia política a los estudiantes del instituto naviego Galileo Galilei. Invitaron a los más jóvenes a forjar un pensamiento y espíritu crítico y a participar a todos los niveles para "lograr cambiar las cosas" y "construir una sociedad más justa". La actividad, bajo el título "El papel de los parlamentos autonómicos en el modelo de Estado", se enmarca en las actividades del décimo cuarto Foro Comunicación y Escuela que lidera el instituto Elisa y Luis Villamil, de Vegadeo.

La sesión, moderada por el profesor de Filosofía Faustino Loy, comenzó con una breve presentación de cada diputado explicando cómo y en qué momento se decidieron a participar en la vida pública. Unos lo hicieron de manera más temprana, como Rafael Palacios, de Podemos; algunos ya en la época universitaria, como el presidente de la Junta, Marcelino Marcos Líndez; y, otros, en la edad madura, como Manuel Cifuentes, de Ciudadanos. Sin embargo, todos dejaron claro que comparten una misma vocación y motivación por participar y mejorar la sociedad.

"Si no se pelea por cambiar las cosas, no cambian solas. En los parlamentos aprobamos leyes que impactan en la ciudadanía y yo voto para que quién las escribe y las defiende sea gente que me representa. Las leyes las hacen los políticos, votéis o no. Si no votáis van a decidir por ti", animó Palacios, quien confesó que su militancia comenzó a los doce años. A su lado, Pedro Leal, de Foro, contó que de pequeño nunca había pensado en ser diputado pero que sí tuvo desde temprana edad la vocación de querer cambiar las cosas: "Fui delegado de clase y capitán de mi equipo de baloncesto. La participación empieza así, por mejorar tu entorno más próximo", señaló.

Para Ovidio Zapico, de IU, "la política lo es todo y nos afecta en el día a día más de lo que pensamos", por eso recordó a los jóvenes que tienen "la obligación y la oportunidad" de participar. Y se puede empezar a cualquier edad, con la única intención de dar solución a problemas cotidianos. Les animó a ser reivindicativos y a tener espíritu crítico. Hizo lo propio la diputada socialista Celia Fernández, quien contó que se inició en la participación social como voluntaria de Cruz Roja, entidad que llegó a presidir en Asturias. Recordó a los estudiantes que quedan tareas pendientes en la política como es la de lograr una mayor participación de la mujer. De hecho, en esta legislatura es la única mujer en el órgano rector del Parlamento asturiano: "Hay que seguir luchando para que esta Mesa no se vuelva a repetir".

Manuel Cifuentes, que se acaba de estrenar en el equipo rector tras el cese de Armando Fernández Bartolomé, dijo a los jóvenes que los políticos "no somos bichos raros" y que él a su edad tampoco pensaba en llegar a ser diputado: "El futuro sois vosotros y espero que os involucréis y nos deis el relevo para mejorar la vida de todos".

El último en ofrecer su testimonio fue el popular Pablo Álvarez-Pire, que llegó minutos antes de terminar el coloquio, de más de una hora. Excusó su tardanza por tener otro compromiso y se ganó la complicidad de sus compañeros de mesa al decir que "en días como hoy –por ayer– me pregunto cómo llegué hasta aquí". Tras el guiño a la actualidad que vive su partido en Asturias con el anuncio de que Teresa Mallada no repetirá como candidata, señaló que a la política "se ha de llegar desde la vocación".