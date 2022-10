El kilo de percebes alcanza los cien euros en la primera subasta de Puerto de Vega

La campaña del percebe arrancó ayer en Puerto de Vega (Navia) con menos producto de lo esperado. El precio máximo del kilo alcanzó los 100, 50 euros, lo que supone dos euros más que el primer día de la temporada pasada. El coste medio del kilo fue de 31,80 euros y en total se vendieron 150 kilos.

Los mariscadores mostraron su pesar por las pésimas condiciones para la pesca. Hubo "mala mar y marea pequeña", lo que complicó el acceso a las piedras que guardan más y mejores percebes. "En general, no fue un buen día de pesca, pero esperamos que la temporada sí lo sea", señaló Iván Pulido, del plan de explotación de Cudillero y Oviñana, poco antes de acceder a la lonja naviega.

Su compañero León José Pérez, de plan de Puerto de Vega, también lamentó las pésimas condiciones externas, con un marea baja tardía (ayer, lunes, la subasta no empezó hasta pasadas las siete y media de la tarde) y un poco de marejada. Eso sí, pudo extraer los seis kilos que establece el cupo. No todos los perceberos se hicieron ayer con esta cantidad, porque el mar "no estaba para nada en condiciones". Algunos comentaban con pena que solo pudieron vender cuatro kilos.

A la subasta del percebe en la lonja naviega asistieron seis compradores de distintos puntos de Asturias y Galicia. Jorge Lanza fue uno de ellos. "Es un producto que tiene su mercado y sus clientes", indicó, si bien reconoció que es "pronto" para hablar de una buena o mala temporada. "Nosotros vamos viendo lo que pasa en el día a día, lo que sí sabemos es que cuando se acerca el fin de semana, el percebe tiene más valor", señaló.

La escasa cantidad de marisco hizo que la subasta de Puerto Vega no tuviera sorpresas. Los compradores comprobaron más de lo habitual el marisco y la subasta duró unos 45 minutos.

Luarc

En Luarca también se subastó percebe. Según el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Rosario de la capital valdesana, Manuel Jesús Iglesias, se vendieron casi 200 kilos. Como máximo, por un kilo se pagaron 90 euros, aunque la media se situó en los 40 euros.

La campaña del percebe estará activa hasta el mes de abril. Serán especiales los días de Navidad, cuando este marisco alcanza los máximos precios de la temporada. Este año, en el Noroccidente, tanto la cofradía de Luarca como la de Puerto de Vega mantendrán abiertas las subastas durante todos los días de faena.