El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, avanzó a los alcaldes de la comarca suroccidental y a la plataforma «El Suroccidente también es Asturias. Por unas carreteras dignas y modernas» que el presupuesto regional para 2023 incluirá una partida de 14,8 millones de euros «para cumplir con el programa de mejora» de las infraestructuras viarias de la zona.

En la reunión, que se celebró de forma separada a petición de la Plataforma (primero con los representantes municipales y luego con los miembros del colectivo), además de repasar las inversiones realizadas por el Principado en la comarca que se entienden como complementarias al plan de mejora de las infraestructuras –centradas en mantenimientos, obras de emergencia y soluciones a «problemas menores»,– también se habló acerca del estado de la autovía Oviedo-La Espina (A-63) y su continuidad. Alejandro Calvo informó de que ya se está trabajando con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para plantear que el eje La Espina- Cerredo pasé a ser de titularidad nacional. Para ello, el planteamiento que ofrece el Gobierno asturiano es que los tramos costeros de las carreteras nacionales 632 y 634 entre Muros de Nalón y Serantes (Tapia de Casariego) pasen a la red autonómica.

El teniente de alcalde de Tineo, Marcos da Rocha –asistente a la reunión junto al alcalde de Allande, José Antonio Mesa, y el concejal de Cangas del Narcea, Alfredo Santamarina– valoró que se estén «cumpliendo los plazos y la previsión que había en el plan estratégico en el Suroccidente», así como en la autovía A-63, donde señala que se mantiene la previsión «de abrir próximamente» la segunda calzada de Casazorrina a El Regueirón.

La plataforma ve un «adelanto» los anuncios del consejero. «Algo se está haciendo, estamos pendientes de presupuestos y ver cómo se concreta la inversión», dijo la portavoz Maribel Rodríguez, que también ve positivo que el eje La Espina a Cerredo sea de titularidad nacional.

«Que la autovía a La Espina sea un hecho», petición tras una cita que excluyó a Hidalgo

En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado se recoge una partida de 11,7 millones de euros para continuar con las obras de la autovía Oviedo a La Espina (A-63). Una cifra que Tineo y Degaña entienden que será la necesaria para ejecutar la obra que queda pendiente entre Cornellana y Salas y que servirá para actualizar el proyecto que lleve la segunda calzada de la autovía a La Espina. El alcalde de Degaña, Óscar Ancares (PSOE), quien no pudo asistir a la reunión de ayer con el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, debido a un imprevisto, insistió en que «lo único que pedimos los vecinos es que sea una realidad» y añadió que debe «invertirse lo necesario, porque el Suroccidente tiene que tener vías de comunicación igual que las tiene el centro de Asturias». El teniente de alcalde de Tineo, Marcos da Rocha (PSOE), manifestó el deseo de vivir el momento de llegar en autovía a La Espina y aseguró que «por nuestra parte no renunciamos a seguir reclamándolo para que sea un hecho». Más crítica fue la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez (PP), quien ayer no asistió a la reunión con el consejero al ver que de ella se excluía al alcalde de Salas, Sergio Hidalgo (Foro). Para ella, los 11,7 millones para la autovía A-63 «es una cantidad irrisoria y ridícula» .