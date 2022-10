El percebe escasea en Viavélez

Félix López y Eugenio Pérez son, a sus 47 y 49 años, respectivamente, los percebeiros más veteranos de Viavélez (El Franco). Este viernes salieron juntos a faenar en una jornada difícil por el tiempo y también por un producto que escasea en este plan de explotación, uno de los ocho vigentes entre la ría del Eo y Luanco. "El inicio de la campaña está siendo algo flojo", lamenta López, que suma más de veinte años de experiencia en la búsqueda del preciado crustáceo.

–¿Y qué hace falta para ser percebeiro?

–Licencia.

Félix López, entre risas, sabe bien que se requiere mucho más. Desde habilidad para recorrer las piedras más complejas cara a a cara con el Cantábrico, hasta un profundo conocimiento del territorio y del comportamiento del mar. "Sobre todo, tiene que gustarte", afirma, consciente del peligro que corren en su quehacer diario. "Me he visto más de una vez en un apuro, de pensar que de esta no me salvo y de pedir a Dios que me saque del mar", reconoce. A su lado Eugenio Pérez, "Genito", como le conocen sus compañeros, confirma que tienen pasado "de todo". Él es mariscador autónomo, así que se dedica más meses al percebe que el resto de compañeros de Viavélez, que lo compaginan con otras campañas pesqueras. Desde 1998 recorre la costa occidental. Recuerda otros tiempos en los que era posible extraer hasta ocho kilos y se podía trabajar también los sábados. Los de Viavélez cuentan ahora con quince cupos de mar por mes y solo pueden capturare seis kilos en cada jornada, a excepción del periodo navideño, cuando se eliminan los cupos y los kilos suben a ocho.

"Genito" coincide con sus compañeros en que el percebe no vive su mejor momento. Especialmente en el plan de Viavélez, el "más tocado" y donde ya cuentan con muchas zonas vedadas. Desconocen la razón por la que el crustáceo no cría como antes. Como consecuencia, es un bien cada vez más escaso.

Los percebeiros de El Franco suelen juntarse durante la campaña en la espectacular punta de La Atalaya para otear la costa y decidir el mejor lugar para trabajar. Van siempre con el tiempo justo, porque la ventana para marisquear está limitada por las mareas. Pueden trabajar dos horas antes de la bajamar y una hora después. Es decir, unas tres horas al día.

"Nos juntamos allí y luego cada uno escapa", bromean, sabedores de que en el oficio hay mucho de estrategia. Con todo, defienden el buen ambiente de trabajo que se vive en la rula franquina. Este año, el benjamín del equipo de once percebeiros es David Fernández, de 27 años. Es su primera vez en la campaña del percebe y aún no ha logrado alcanzar el cupo de seis kilos que puede extraer en cada jornada en el mar. "Nadie nació aprendido. Lo importante es que se no lleve ningún susto ahora", apunta Félix López mientras escoge el producto que, en esta ocasión, enviará a vender a La Coruña.

A pesar de tener poco producto y tampoco de la mejor calidad, en esta primera semana de campaña han logrado medias de venta bastante generosas, que oscilan entre los 46 y los 78 euros. Lo cuenta Alejandro García, quien también lamenta "la escasez de percebe en una zona que, según los biólogos, es la más castigada". "Cada año vamos a peor", añade este enamorado del oficio. "O te gusta o no te dedicas a ello", sentencia.

Tras escoger el percebe en la rula y llevarlo a vender, se despiden hasta la semana que viene, cuando se esperan "mareas grandes" y mejores oportunidades. En el horizonte está la Navidad, fecha en la que se adentran en las rocas más valiosas, siempre reservadas para la que debe ser la mejor época del año para los intrépidos del percebe.