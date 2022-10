Una naviega en silla de ruedas reclama un auxiliar en exclusiva para poder estudiar

El inicio de curso está siendo especialmente duro para la naviega Victoria Fernández, que acaba de comenzar un ciclo superior de Administración y Finanzas en el Instituto Galileo Galilei de la localidad. La joven de 23 años está diagnosticada con tetraparesia espástica desde que tenía uno. Con un 78% de discapacidad reconocida, denuncia que la Consejería de Educación no le ha facilitado a tiempo completo el auxiliar educativo que necesita para su día a día lectivo. La fórmula planteada por la Administración autonómica es que comparta este servicio con varios alumnos del colegio Ramón de Campoamor (ubicado a un kilómetro de distancia a pie de su centro), algo que ella ve "inviable".

Desde que comenzó el curso, el pasado 15 de septiembre, la joven y su familia, con el respaldo del centro, están negociando para reclamar sus derechos y lograr un cambio de parecer en los responsables educativos. "Considero que su propuesta no es viable. Es imposible confeccionar un horario en el que todos los alumnos que necesitamos el apoyo de la auxiliar educativa estemos atendidos", lamenta la joven, que dice sentirse "abandonada" en estas tres semanas. No en vano, en estas primeras jornadas, la auxiliar ha permanecido todo el tiempo en el Colegio Campoamor, donde hay cinco alumnos que requieren su atención.

La Consejería de Educación, interpelada por LA NUEVA ESPAÑA, explica que la propuesta de compartir auxiliar fue una medida "provisional", con el objetivo de atender de forma rápida la demanda de la joven, cuyo caso fue abordado en la comisión de escolarización permanente del pasado 6 de octubre. Las mismas fuentes indican que la Dirección General de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa quiere dar una "respuesta adecuada" para la joven y que está trabajando con las direcciones de los dos centros, las orientaciones y la propia estudiante "en una solución definitiva, que esperamos poder arbitrar a corto plazo".

Subrayan desde la Consejería el hecho de que la joven, cuyo dictamen incluye el apoyo de un auxiliar, se haya reincorporado este curso al Galileo Galilei tras formarse en otro centro, lo que implica la necesidad de "de dotarla con los recursos necesarios en el nuevo instituto".

La alumna explica que la tetraparesia espástica, un tipo de parálisis cerebral infantil, le provoca afecciones en las cuatro extremidades. En este sentido, no solo se ve obligada a desplazarse en silla de ruedas, sino que también requiere apoyos para tareas más sencillas, como quitar o poner una chaqueta. "Necesito ayuda para desempeñar las actividades básicas de la vida diaria, algo tan simple como ir al baño o meter y sacar los libros de la mochila", explica. Estos días han sido sus compañeros de clase los que le han prestado apoyo en el aula y, para ir al servicio, su madre acude a diario al centro, aprovechando el recreo. "Lo hace porque puede y porque me quiere, pero ¿qué pasa si tengo una urgencia a otra hora?", se pregunta.

La estudiante, sin afecciones de tipo cognitivo, explica que su silla de ruedas eléctrica le permite autonomía para desplazarse por el instituto, pero que hay cuestiones en las que necesita apoyo. "Mis compañeros siempre me ayudan, pero me da mucha rabia y llevo mal estar todo el tiempo pidiendo ayuda", señala esta joven. "Es muy triste que haya que recurrir a la denuncia pública para que se me conceda un derecho que tenemos todas las personas en esta situación", añade.

