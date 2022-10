El bolo vaqueiro cierra la temporada con su tradicional gala del sábado, día 15. Será este el primer año, después de veinte, en el que Francisco Álvarez Cadenas, "Paco", no es el presidente de la asociación que representa a esta disciplina. Después de muchos intentos logró conseguir que le relevasen en el cargo siendo su sucesor Rafael Collar Fernández, de la peña Trasmonte. Un trabajo de dos décadas el de Álvarez Cadenas que sus compañeros le reconocerán nombrándole presidente de honor, figura que por primera vez tendrá el colectivo.

Una distinción que Álvarez asegura que no esperaba, sobre todo porque apunta, él trabajó por la asociación "simplemente porque es lo que creía que debía hacer". Recuerda que ya en 2010, con la celebración del primer congreso de bolos en Asturias, intentó dejar el cargo sin éxito, puesto que a las elecciones no se presentaba ningún candidato, "así que continué porque estaba todo en camino y funcionando y daba pena que se perdiese, ya que es parte de la tradición y la cultura de Cangas y por el ambiente excepcional en la junta directiva y en las competiciones", explica. Pero llegado 2022, sí que puso sobre la mesa un ultimátum con la posibilidad de que si nadie cogía el relevo, la asociación tendría que disolverse. "Ya era mucho tiempo y sentía que ya había cumplido con mi deber", reconocía. Así que Rafael Collar decidió dar un paso al frente. "Me insistieron en que fuera yo y no quería que esto se acabase por la afición que hay", señala.

Entre los logros conseguidos en estos años, Álvarez destaca haber formado parte de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales, de la que han recibido varias distinciones en reconocimiento a la trayectoria de la asociación y a la labor desarrollada por el presidente. Además, el colectivo europeo también tuvo en cuenta al grupo cangués para incluirlo en un documental sobre el juego, el paisaje y paisanaje que grabó en diferentes puntos de Europa. Asimismo, Cangas del Narcea fue sede de la celebración del Congreso Internacional de Juegos Tradicionales en 2019.

A nivel deportivo, Álvarez hace hincapié en los años que van de 2006 a 2010 como los mejores, cuando llegaron a 43 equipos, 22 peñas y unas 300 licencias. Ahora cuentan con 200 licencias y 16 peñas, según ellos una muy buena cifra, ya que temían que la pandemia les afectase perdiendo más jugadores. Otro gran logro fue conseguir estar en los colegios de Allande, Cangas del Narcea, Degaña e Ibias para poder transmitir la tradición a los más pequeños. "No conseguimos el éxito esperado porque los alumnos al acabar el instituto tienen que irse a estudiar o trabajar fuera, aún así en casi todos los equipos tenemos jugadores adolescentes", recalca. En este sentido, algo pendiente es llegar a las mujeres para lograr hacer un equipo femenino, pues por ahora solo cuentan con tres chicas federadas.

Instalación en Cangas

La espinita pendiente que le queda a Álvarez es no haber conseguido en estos 20 años tener una bolera municipal cubierta: "Es vergonzoso y lamentable que en Cangas del Narcea haya una bolera de los bolos de Tineo y no haya una para los que se juegan aquí, no solo nos sentimos decepcionados y engañados, también despreciados y traicionados por los gobernantes de este Ayuntamiento tanto actuales como anteriores".

Collar, por su parte, avanza que su intención es continuar con la forma de trabajo que tenía la asociación. "Está muy bien encauzada y la juventud está respondiendo", subraya. Por supuesto, mantendrá la reivindicación histórica de su antecesor, la de conseguir la bolera municipal, ya que cree que habría más afición si la gente tuviese en Cangas un lugar donde practicar y reunirse.