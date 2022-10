Ángel Martínez, apodado «el Rulero», nació en Cudillero el 13 de septiembre de 1922 y ayer, el día en el que cumplía 100 años, recibió un sentido homenaje impulsado por la asociación Amigos de Cudillero que tuvo lugar en la pixueta Residencia Casa del Mar, donde tiene su hogar. «Aquí estoy con una familia grande, muy bien acompañado», explica Martínez.

Juan Luis Álvarez del Busto, presidente de Amigos de Cudillero, fue el encargado de glosar la trayectoria vital de un centenario que, visiblemente emocionado, se pasó todo el acto dando las gracias. «Parte de su vida la dedicó a trabajar por todo tipo de actividades socioculturales de Cudillero, fue presidente de la comisión de festejos de San Pedro, San Pablo y San Pablín y presidente del Marino de Cudillero durante muchos años», dijo Álvarez del Busto.

Ángel Martínez, por su parte, relata que el mar, junto al que nació, fue también su modo de vida: «Anduve al mar, al bonito, al chicharrón, a la sardina, a todo». Y del lugar en el que llegó al mundo y en el que ha vivido dice estar «orgulloso». También se siente agradecido por haber llegado bien a los 100 años, «con alguna enfermedad y pequeñeces que tiene uno». Y sobre todo por estar tan bien rodeado. «La familia no la llamo mucho, porque no quiero molestar, aquí estoy con una familia grande, bien acompañado. Llegar a los 100 años y estar con esta gente es para estar contento», asegura. Un agradecimiento que extiende al director del centro, José Antonio Luna: «Es un amigo, el jefe, lo es todo y es muy bueno».

Martínez, aunque agradecido, dice que este tipo de homenajes no le gustan demasiado: «Me gusta la amistad, estar con todos, pero estas cosas me cohiben un poco». Lo que le gusta a él es salir a conversar en sus bares de siempre, «todos los días, ahora que la pandemia está fuera», sale, da dos paseos «hasta donde están los médicos, a un bar que llaman La Alborada y encuentro allí a muchos amigos». Fue allí donde el miércoles, un día antes de su cumpleaños, recibió la primera felicitación: «Llegué allí solo y, de pronto, se llenó aquello de gente, fueron dos médicos, don Ángel y don Javier, me abrazaron y me dijeron: ‘Sigue así, Ángel, sigue así’».

Presente en el homenaje estuvo una de sus sobrinas, Ana Fernández, que corrobora el buen estado de salud en el que se encuentra su tío: «Usa teléfonos inteligentes, cuando le damos uno hasta que no lo descifra no para, él nos llama a nosotros y nos recuerda cosas, de momento tiene la cabeza perfectamente».

Su vida, relata su sobrina, tiene una rutina fija: «Por la tarde sube a los bares hasta las siete o así, por eso durante la pandemia lo pasó mal porque está acostumbrado a estar siempre con la gente. Él conoce a todo el pueblo y la gente del pueblo le conoce a él, le gusta que le cuenten quién se casó y quién falleció, esas cosas».

El homenaje concluyó con otro regalo, una poesía del escritor pixueto Manuel García Estadella, que se titula «Feliz cumpleaños» y que le leyó y dedicó Álvarez del Busto: «Un viejo roble nacido junto al mar/llevado dulcemente al dulce Cudillero/ sigue aguantando tormentas y galernas/ tan firme como un sueño soñado a contraluz / Una sirena le cuenta mil leyendas de esta tierra que un día lo hizo nacer/ en medio de las olas de una vieja marea/ entre las olas de un viejo temporal».