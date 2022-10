Valdés persevera en exigir a los propietarios de los edificios el arreglo de las fachadas ruinosas

El gobierno de Valdés ha enviado una nueva ronda de requerimientos para que los propietarios de edificios en mal estado de Luarca hagan frente a las obras de reparación. El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, confirma que en los últimos seis meses, de los setenta requerimientos emitidos, diez se han materializado en reformas. Ahora, se vuelve a requerir a aquellos propietarios que todavía no han atendido la petición inicial y no han respondido ante la misma.

En última instancia, de no acometerlas los propietarios, el Ayuntamiento de Valdés actuaría costeando inicialmente la rehabilitación que necesitara el inmueble, si bien la factura debería ser reintegrada a las arcas municipales por parte de los dueños, que, además de la obra en sí, tendrían que pagar la multa pertinente. "No se trata solo de una cuestión estética, es principalmente una cuestión de seguridad", explica el Alcalde. "Lo principal es evitar un accidente, por eso no podemos tener las fachadas de Luarca de cualquier manera, con riesgo evidente para el viandante", advierte.

El gobierno trata con esta iniciativa de evitar el deterioro progresivo de los edificios del centro de la villa. El regidor pone un ejemplo, el de la antigua imprenta. "Si en su día se hubieran hecho este tipo de requerimientos, tal vez hoy no tendríamos este conjunto, ahora protegido, en tan mal estado", apunta.

La nueva ronda de requerimientos invita a los particulares y a las comunidades de vecinos a tener en cuenta el mal estado de su inmueble o las carencias que presenta para actuar en consecuencia antes de que intervenga de oficio el Ayuntamiento. Pérez destaca que este propuesta municipal, "que es justa para todos porque el gobierno tiene la obligación de hacer cumplir las normas", tiene otras consecuencias más allá de las obras en sí. "En algunos casos se actualizan los títulos de la propiedad y en otros se buscan compradores", informa el regidor. "Todo esto es positivo para Luarca", apunta el Alcalde, que incide en que lo que se pide "es necesario y no capricho".

El estado de abandono o deterioro de algunos edificios de Luarca preocupa a los gobiernos municipales desde hace años. En anteriores mandatos se planteó ya la necesidad de afrontar obras en los edificios en peor estado del centro de la capital valdesana. El gobierno actual extendió esta exigencia a todas las fachadas con problemas visibles. Por otro lado, el ejecutivo valdesano ha propuesto bonificar el 90 por ciento del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para fomentar la instalación de placas solares en terrenos ya edificados.