"Cudillero recuperó en tres años su imagen institucional, le dimos estabilidad"

El alcalde de Cudillero, el socialista Carlos Valle (Oviedo, 1992), se confiesa una persona optimista dispuesta a seguir en la primera línea de la política. Repetirá como candidato a la Alcaldía por el PSOE, avanza. Está «cómodo» en el puesto de regidor y asegura que el municipio ha cambiado gracias a la gestión de su equipo. Se autoevalúa para bien: «Si algo se logró fue dar a Cudillero la estabilidad institucional que no tenía».

–¿Será el próximo candidato a la Alcaldía?

–Sí, volveré a presentarme como candidato. Tengo las mismas ganas e ilusión que hace tres años, el respaldo de la militancia, el cual agradezco, y un equipo de grandes hombres y mujeres con los que comparto el cariño a nuestro municipio. Con ellos seguiré trabajando por el mejor futuro de nuestro concejo.

–¿Cómo ha cambiado el concejo en los últimos cuatro años? ¿Qué aportó su gobierno?

–Es evidente que el concejo ha experimentado un cambio importante a todos los niveles, empezando por la limpieza y siguiendo por las soluciones a grandes problemas como la calidad del agua –se invirtieron casi 500.000 euros en ello– o la sustitución integral del alumbrado público, que se encuentra en plena ejecución. Podemos hablar de la mayor inversión de la historia reciente en rehabilitación de caminos, locales y espacios públicos y hemos dado vida a muchos recursos que estaban abandonados como miradores, el túnel de la villa o nuestros faros...

–Explíquese.

–La respuesta de nuestra oficina técnica ha cambiado, la estructura administrativa de nuestro Ayuntamiento es hoy más sólida y eficiente y hemos recuperado la imagen institucional. En definitiva, creo que hemos aportado estabilidad y tranquilidad. Pero hay algo que está por encima de todo esto y es que hemos implantado un gobierno en contacto directo con nuestros vecinos y vecinas y esto, por mucho que se empeñen algunos, no va a cambiar.

–¿Qué ha aprendido en este tiempo como regidor?

–Una Alcaldía es sin duda una de las mejores «masterclass» que una persona puede experimentar. Con ella he fortalecido mis valores personales y democráticos, he madurado y he podido reconocer la importancia de huir del enfrentamiento, para únicamente instalarse en el diálogo._He aprendido a priorizar las cosas que son importantes.

–¿Qué le sorprendió?

–El buen criterio a la hora de analizar los problemas y las ganas de evolucionar que tiene en general la gente de nuestro municipio. Me parece muy positivo que las personas reconozcan la importancia de que nuestro Ayuntamiento sea una Administración de protección y tranquila frente a la locura política y mediática del pasado.

–¿Cuál cree que será el futuro de la Fundación Selgas-Fagalde? ¿Qué opinión le merece la gestión de este patrimonio?

–Que el futuro de la Fundación Selgas-Fagalde sea bueno es bueno para Cudillero. El conjunto palaciego de La Quinta es sin duda un gran atractivo para nuestro concejo y la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) por el Principado aún lo hará más. Cualquier gestión de este tipo es difícil y más en estos tiempos. Por ello insisto en que una gestión positiva será positiva también para Cudillero.

–¿El Principado se esforzó lo suficiente con el concejo esta legislatura?

–Me consta que el Principado vive en un esfuerzo constante para dar respuesta a las necesidades que presenta nuestra región de norte a sur y de este a oeste y por ello tiene todo mi reconocimiento y agradecimiento. Es evidente que la relación con Cudillero es constante. Siempre que necesito dar una respuesta que se escapa de nuestras posibilidades ahí está el Principado y es algo que aporta tranquilidad a la hora de gobernar. El proyecto que encabeza Adrián Barbón es esencial para garantizar el futuro de Asturias.

–¿Qué opina de la juventud? ¿Se implica lo suficiente en política?

–Siempre he dicho que es fundamental que la juventud se considere parte de todos los procesos que impliquen una confección de un modelo de futuro. Somos, por otro lado, la mejor herramienta para que los partidos políticos estén en constante renovación y por suerte cada vez ocupamos un espacio mayor en el panorama político. Aun así, no es suficiente, por eso desde aquí animo a todos a implicarse y a no dejar que hablen por nosotros. Tenemos mucho que aportar.

–¿Cree, como opinan algunos, que Cudillero se está convirtiendo en solo una bella estampa?

–Cudillero es más que una estampa, más que el anfiteatro, mucho más. Hay que conocer la evolución de la totalidad del territorio para hacer un análisis tan profundo. El conjunto histórico de la villa pixueta siempre ha sido una estampa simbólica, con una orografía que la hace única, pero que plantea una dificultad para la gente mayor. Lo positivo de ello es que para un uso u otro la gente está rehabilitando sus propiedades y cada vez es más atractivo invertir en Cudillero. Esa estampa de la que tanto se habla está más rehabilitada hoy que hace tres años. Esto es una realidad.

–¿Qué planes hay para el polígono industrial de Valdredo?

–Es uno de los tantos ejemplos de querer hacer las cosas mal aun sabiendo que lo estás haciendo mal. Un proyecto muy vistoso desde su planteamiento, pero que carecía de una base firme a nivel administrativo con el que darle estabilidad industrial... Y se sabía. Las personas que intentan iniciar en él una actividad o sin ir más lejos los vecinos de la zona de Valdredo saben bien de lo que hablo. No obstante, son temas por los que seguimos peleando aunque con muchas dificultades y de una forma lenta, al igual que las instalaciones deportivas que se inauguraban con grandes actos pero sin algo tan básico como la acometida eléctrica. Este es un tema similar pero pronto quedará zanjado.

–¿Qué iniciativas necesita el Occidente y por qué?

–El Occidente, al igual que el resto de Asturias, necesita proyectos serios y con contenido, que se alejen de cualquier propuesta vacía. La apuesta por una red de servicios públicos de calidad que mejore el día a día de nuestra gente hará más atractiva la vida en las zonas rurales y, por supuesto, necesitamos políticas firmes que arropen a nuestro sector primario para poner en valor su calidad y que siga teniendo un papel importante en nuestro territorio. No podemos compartir con la comunidad europea todos su planteamientos y en ocasiones hay que plantarle cara de manera contundente. Querer a Asturias por encima de todo es la base.