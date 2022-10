"Fue un susto; tenemos mucha pena por las vacas", dice la familia del incendio de Allande

"Estamos asustados, pero bien". Lo dice el hijo del ganadero Adolfo Mojardín, que el pasado miércoles vio arder su establo de Pola de Allande sin remedio. Pasaban las doce del mediodía cuando por causas que ahora se investigan se originó un fuego en la cuadra, justo en la planta baja de la vivienda familiar, donde se encuentra parte del ganado de vacuno. Finalmente, murieron quemadas cuatro vacas adultas y varios terneros.

Adolfo Mojardín fue trasladado al Hospital Comarcal Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea, pero tan solo horas después recibió el alta, tal y como contó ayer su hijo. "Fue más que nada el susto, pero estamos todos bien", indicó "Adolfín", como conocen al allandés en su pueblo. La estructura principal de la explotación fue la más perjudicada. "Nos da mucha pena por las vacas", destacó el hijo del propietario.

Tras la llamada de los vecinos a emergencias de Asturias no tardó en llegar una autobomba del Ayuntamiento de Allande con la que sofocó en un primer momento el incendio. Poco más tarde, un equipo los bomberos con base en Cangas del Narcea se hicieron cargo de los trabajos.

"Son segundos, lo único que hice fue sacar al señor del establo", dice el hombre que ayudó al ganadero

Fueron muchos los vecinos de Pola que se acercaron a la casa para conocer si la familia necesitaba ayuda. "Tuvo que ser todo ser muy rápido", comentó Vicente García, la primera persona que socorrió al ganadero y a los animales. Su testimonio muestra el momento de crisis que vivió el propietario de la casa y aquellas personas que vieron de lejos el "intenso y negro" humo. "Yo llegaba en coche a Pola de Allande desde el puerto de Palo y me pareció extraño el humo tan negro que salía de una de las casas", contó García. Se acercó y paró el coche. Llamó a gritos y revisó la cuadra. Allí vio a Adolfo Mojardín asustado con parte del cabello quemado e intentando soltar a sus vacas. "Son segundos. Lo único que hice fue sacar al señor, había mucho humo y apenas se veía, además los animales estaban asustados y no salían por la puerta principal, era un caos", relató.

Vicente García no solo fue el primer vecino en acudir en ayuda de la familia. Sus conocimientos en incendios, sector en el que trabajó en el pasado, fueron determinantes para evitar una tragedia. Tras salvar al propietario de la vivienda, abrió la puerta trasera con el fin de ventilar la estancia y favorecer la salida de las reses y del humo. Pese a que hay que lamentar la muerte de varios animales, otros muchos se salvaron gracias a los vecinos del pueblo que acudieron rápidamente a apoyar a esta familia ganadera de toda la vida. "En ese momento tienes que actuar con mucha rapidez, pensando lo justo porque lo que importa es ayudar", aseguró García, enfadado con la postura de otros vehículos que pasaban por la cercana carretera en ese momento, pero que, pese al "intenso humo, algo nada normal, ni pararon".

En la casa familiar ni padre ni hijo se explican qué pudo pasar. Acostumbrados a una vida "tranquila", no entienden qué originó el incendio en la misma cuadra en la que trabajaron toda su vida. "Tal vez un cortocircuito, pero esto es hablar por hablar", opinó el hijo del propietario. Justo encima del establo se encuentra la vivienda, que al parecer no tiene daños importantes. Ayer, padre e hijo volvieron al trabajo. "No queda otra, hay que seguir", apuntó "Adolfín".

Por su parte, los bomberos tardaron más de siete horas en dar por extinguido el incendio. En el establo había mucha paja, lo que complicó los trabajos para dar por controlada la situación.

Los bomberos sí informaron pronto de que no había daños en la vivienda principal. También advirtieron de que las labores de extinción se alargarían al tener que sacar toda la hierba seca que se acumulaba en el establo, ahora quemada, al exterior. La intervención de los profesionales se dio por finalizada el pasadas las siete de la tarde.

El alcalde de Allande, José Manuel Mesa, se interesó en todo momento por la familia. "Nos dijeron con agradecimiento que no necesitaban nada", explicó el regidor a preguntas de este periódico.