"Emprender en el medio rural es como una yincana", lamentan las pequeñas empresarias

No hay un único modelo de emprendimiento y tampoco una fórmula mágica para que todo salga a pedir de boca. Se trata de apostar por una idea y salir adelante adaptándola, eso sí, a los cambios que el día a día, el presupuesto y la normativa van exigiendo. "Dificultades hay muchas, es como una yinkana", reconocieron ayer las emprendedoras asturianas Andrea González (miel Tu Colmena de Castropol), Noelia García (Granja Pitasana de Boal), Verónica Sánchez (Cooperativa Kikiricoop de Cabrales) y Elena Fernández (Pandur, de Gijón), que comparten una visión feminista y sostenible de la vida, además de una apuesta decidida por el medio rural. Sus proyectos sirvieron de ejemplo e inspiración a las asistentes al IX Encuentro Nacional de la Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas, que eligió Navia para esta edición.

La presidenta del colectivo promotor, Rosa Arranz, reivindicó la importancia de encuentros de este tipo para recibir información y formación, así como para abordar asuntos que preocupan a las mujeres. En este sentido, lamentó la escasa presencia de la perspectiva de género en el diseño de las sucesivas políticas agrarias comunes que emanan de Europa y reivindicó la necesidad de impregnar la política de una "visión más feminista".

"La visión feminista es mucho más igualitaria y más equilibrada que la visión patriarcal", señaló Arranz, que puso de manifiesto el papel que juegan las mujeres en el mantenimiento y el cuidado de lo colectivo en las zonas rurales. De hecho, tras conocer los proyectos de las cuatro emprendedoras arriba citadas defendió que las iniciativas de las mujeres suelen incluir una visión de mejora de la comunidad.

"Los pequeños proyectos y explotaciones extensivas ayudan a que el planeta pueda sobrevivir, aportan mucho y son parte de la solución", señaló Verónica Sánchez, quien confesó que "no es nada fácil sacar adelante un proyecto, pero ayuda sentirse bien con lo que haces". A juicio de esta mujer, la vía de emprender se abre cuando apuestas por vivir en un lugar donde no hay empleos disponibles para tu perfil laboral o talento. Por eso, pide "hablar de historias reales más que de cuentos de hadas".

Historia real como la de la boalesa Noelia García quien, harta de luchar contra una legislación que poco se adapta a las particularidades de su granja de huevos ecológicos, ha decidido transformar el proyecto. "Las normas están pensadas para proyectos industriales grandes", lamenta García. Dejará "de ser una ONG de alimentos ecológicos para la gente que vive en la ciudad" para crear un centro cultural y de arte en su granja de Armal. También la castropolense Andrea González está en pleno proceso de cambio, porque, señala, la crisis actual le he hecho replantear el tamaño de su proyecto de apicultura y arándanos. Va a reducir la producción en busca de la eficiencia y, mientras tanto, se enfrenta a otro problema añadido como es que se va a permitir la caza en el entorno de su pueblo, Vilarín. "Se valora mucho la caza, pero no el cultivo y el cuidado de la abeja. No es justo y puede que acabemos yéndonos, pero no lo haremos sin dar la batalla", señaló, al tiempo que defendió el papel de la mujer como "motor" de la vida en los pueblos.

Otro asunto abordado en el coloquio fue el de la dificultad de acceso a las ayudas públicas. "Cualquier actividad feminizada es menos reconocida y valorada, y tenemos más dificultades a la hora de acceder a ayudas porque están pensadas para proyectos enormes cuando nosotras queremos emprender para vivir", explicó Elena Fernández, que puso en marcha en la pandemia, junto a Ana Belén Marcos, un proyecto de repostería que "aprovecha la gran cantidad de pan que se desperdicia".