"Literatura y poder" es el título de la conferencia impartida ayer en Castropol por Pedro de Silva, el abogado y escritor que presidió durante ocho años el gobierno del Principado. Habló de la "difícil convivencia" de sus dos oficios como político y escritor. "Cuando se es político, se pueden hacer más cosas que la política. A la gente le cuesta entender que un hombre de poder sea un hombre con capacidad literaria, pero esta es la dialéctica que ha presidido mi vida", afirmó el colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, donde escribe un billete diario, en una intervención que llenó la biblioteca popular circulante Menéndez Pelayo de Castropol.

La ponencia, enmarcada en el decimocuarto Foro Comunicación y Escuela del instituto Elisa y Luis Villamil, contó con la asistencia de un buen número de políticos, entre ellos los cuatro alcaldes de la democracia en Castropol. El encargado de glosar la figura de De Silva fue Nicanor Fernández, actual presidente de la Fundación Oso de Asturias, y, en su día, su jefe de gabinete. Alabó el rigor y eficiencia en la gestión de recursos públicos del gobierno de De Silva, así como la austeridad y su permanente búsqueda del equilibro territorial, subrayando que "sin su gobierno, el Occidente sería otra cosa bien distinta". Con él coincidió el coordinador del Foro, Luis Felipe Fernández, quien considera a De Silva como "uno de los presidentes más significativos de la región".

De Silva, que subrayó la "fuerte personalidad" y singularidad de la comarca más occidental de Asturias, agradeció la labor que viene desarrollando el Foro en el territorio y el esfuerzo de su coordinador. Su intervención fue un viaje por su trayectoria vital, reconociendo el precio que posiblemente haya pagado como político por su condición de escritor y a la inversa. "He pagado ese precio, pero me considero privilegiado", admitió.

Contó innumerables anécdotas, especialmente de la época franquista, cuando "el intelectual era sospechoso". "A veces el poder se siente ofendido por la literatura, simplemente porque no la entiende. Para cualquier poder, de cualquier signo, la literatura resulta sospechosa", abundó De Silva, haciendo referencia a la censura que padeció durante sus primeros años como escritor.

Su "aventura más osada" fue en 1989, cuando publicó una novela negra "transgresora" titulada "Proyecto Venus letal" y que atacaba "una determinada iglesia instituida en un determinado momento". Tuvo que recurrir al pseudónimo Carlos del Busto porque fue consciente de que su publicación bajo su nombre real podría valerle el puesto de presidente, un cargo en el que llevaba seis años. "Es posible que el clamor desatado me hubiera llevado a dimitir. En ese momento, el político escritor siente que tiene que elegir", reflexionó. Terminó esta historia explicando que días después de dejar la presidencia, en julio de 1991, desveló la autoría del libro. "Ya estaba fuera del poder y no solo no hubo escándalo, sino que apenas fue noticia", dijo ante la complicidad del público.