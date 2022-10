El bolo celta se cuela en la escuela de Madrid

El bolo celta empieza a crear cantera en Madrid. El colegio público Felipe IV de Navalcarnero impartirá este curso, en la asignatura de Educación Física, clase de bolo celta entre sus alumnos de quinto y sexto de Primaria. Esto es posible gracias a un tinetense afincado en la localidad madrileña que llevó la propuesta al colegio de sus hijos, recibiendo una respuesta afirmativa tan solo dos semanas después de plantearlo.

"El tutor de mi hijo es profesor de Educación Física y en una tutoría le hablé del bolo celta, se mostró interesado y en menos de dos semanas me dijo que contaba con el apoyo de la dirección para impartir la formación", relata David Velasco, que se muestra orgulloso de que el centro haya sabido apreciar los valores que aporta este deporte tradicional, pero, a la vez, apenado porque no suceda lo mismo en Asturias.

Él es jugador de bolo celta, al igual que su mujer y sus tres hijos, y forma parte de la junta directiva de la Asociación de Bolo Celta, cuyo objetivo desde hace tres años era llegar a los colegios asturianos para intentar hacer cantera y asegurar el relevo generacional. Para ello se reunieron con la Consejería de Educación, a la que presentaron un proyecto educativo en el que los bolos formasen parte de la asignatura de Educación Física y elaboraron una unidad didáctica detallada para enseñar a jugar paso a paso, apoyada con material gráfico, que también enviaron a los colegios del Occidente de Asturias. Sin embargo, no lograron que la idea se llegase a materializar. Tan solo en los colegios tinenteses Príncipe Felipe, de Navelgas, y El Pascón, en Tineo, incorporaron el bolo celta como actividad extraescolar por parte de las asociaciones de madres y padres de alumnos.

"El Principado, por ley, tiene que defender el deporte tradicional y no lo está haciendo. Si no nos ayudan a crear ese relevo generacional de jugadores no habrá recuperación del deporte", expone Velasco, que incluso lamenta que el apoyo de la Administración autonómica no se dé ni para la celebración de competiciones, cuando recuerda que solo en este año organizaron cinco campeonatos de España.

Pero más allá de crear cantera, Velasco subraya los beneficios que aporta practicar este deporte tradicional para los niños: "Ayuda en el desarrollo motriz, requiere de agilidad y coordinación y también de la aplicación de las matemáticas para sumar y restar, además socialmente es muy inclusivo porque permite jugar a personas con diferentes capacidades y promueve que los niños se ayuden unos a otros".

David Velasco ya impartió la formación al profesor madrileño Ernesto Bautista Santurino que, en función de cómo sea acogido el proyecto entre los alumnos, no descarta que se amplíe hacia el resto de cursos. Además, Velasco como miembro de la Federación Española de Bolos, también propuso al Ayuntamiento de Navalcarnero crear cuatro boleras en el municipio, iniciativa para la que nuevamente se encontró con buena disposición y es posible que en el próximo año se lleven a cabo. Esto supondrá que los jugadores del colegio Felipe IV tendrán la oportunidad de practicar bolo celta en una bolera oficial.