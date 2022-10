"Cuidar el corazón es rentable", incide José Luis Lambert en el IES de Vegadeo

"Hay que transmitir a los jóvenes el mensaje de que cuidar su cuerpo y su corazón es rentable a medio, largo y también a corto plazo". Lo defendió ayer en Vegadeo el doctor José Luis Lambert, toda una autoridad en la materia, pues hasta su jubilación, el pasado febrero, fue el jefe de la unidad de Insuficiencia Cardíaca Avanzada y Trasplante Cardíaco del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Ayer participó en el instituto de Vegadeo en una jornada organizada por el Foro Comunicación y Escuela para concienciar sobre la importancia de la prevención y para enseñar a los jóvenes a realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para que sepan reaccionar ante una emergencia.

Lambert es consciente de que es poco efectivo repetir a los jóvenes el mismo mensaje de que no tomen drogas o alcohol porque "basta que te digan que no hagas algo, para hacer lo contrario", pero se esforzó en trasladar el mensaje de que "la vida sana no solo es buena, sino divertida". Empezó su intervención hablando de su propia historia y hizo hincapié en la "suerte" que ha tenido por poder trabajar durante cuatro décadas en algo que le apasiona: "He disfrutado hasta el último día y, encima, he tenido éxito sin salir de Asturias. Hay que salir y ver mundo, pero puedes seguir tu actividad profesional en tu entorno sin ningún problema".

Aunque Lambert está considerado el impulsor de los trasplantes en Asturias por coordinar el primero de corazón, efectuado en 1998, contó a los jóvenes que detrás de aquel mérito hubo un equipo de casi cien personas. "Los premios nunca son individuales", subrayó antes de iniciar un repaso a la incidencia de la enfermedad cardíaca en el mundo. Dijo que solo unos pocos de los pacientes se benefician de un trasplante ,y por eso, defendió la importancia de la prevención: "Prevenir un infarto es infinitamente más barato que tratarlo".

A la misma hora, en otra aula del Elisa y Luis Villamil, la cardióloga de Jarrio, Fátima Pérez, hacía lo propio con otro grupo de estudiantes. Les explicó cómo funciona el corazón y destacó la necesidad de cuidarlo desde la infancia. Los jóvenes le hicieron después numerosas preguntas como, por ejemplo, si recomienda estudiar cardiología. "Si te gusta, claro, no hay nada más bonito, pero te tiene que gustar. Yo he estado doce años estudiando para ser cardióloga, no es difícil, pero hay que resistir. A mi me encanta", señaló.

Tras las sesiones más teóricas tuvo lugar una jornada práctica sobre reanimación cardiopulmonar dirigida por el coordinador de la UVI móvil de Jarrio, Ginés Martínez. Además, los estudiantes pudieron conocer el interior de este vehículo sanitario.