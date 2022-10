"He aprendido a perder el miedo a la edad: hay una vida estupenda tras la jubilación"

Belinda González, natural de Riosa y afincada en el Occidente desde hace más de veinte años, se hizo cargo en 2006 de la dirección del centro de día de Vegadeo, un equipamiento público del Principado que cumplirá veinte años en 2023 convertido en un referente. González (1961), trabajadora social y licenciada en Antropología, se jubilará la próxima primavera, pero ha tenido que despedirse de su puesto en Vegadeo porque su jubilación parcial no era compatible con el puesto. Pasará su última etapa laboral como valoradora de la dependencia en Navia.

–¿Cómo se siente?

–Me voy con mucha pena porque me marcho del mejor trabajo del mundo. Puedo decir que, de mis treinta y ocho años de carrera profesional, los mejores los he pasado aquí. Cuando acepté el puesto estaba trabajando en el equipo territorial de Navia, donde vuelvo a estar ahora, y llegué con muchas dudas y reservas porque nunca había trabajado con personas mayores. Ese miedo me duró un día, al segundo ya era feliz aquí. Este centro es especial porque hay un equipo de gente estupendo, muy armónico, cohesionado y comprometido y se trabaja muy bien. Quiero resaltar también el valor que tienen los servicios públicos.

–Llegó tres años después de la inauguración del equipamiento, que engloba el centro de día y el centro social de personas mayores, así que prácticamente le tocó ponerlo en marcha.

–El centro era como un bebé, algo que considero una ventaja porque nos permitió ir construyéndolo entre todos desde cero. La mayor parte del equipo está desde el inicio y destaca su compromiso. No todo fue un camino de rosas, hubo problemas grandes y pequeños, pero hoy en día podemos decir que funciona muy bien y que tiene prestigio.

–Les caracteriza su apertura a la comunidad. ¿Por qué?

–Es algo que trabajamos mucho, no es para nada casual. Consideramos importante y positivo que el centro forme parte de la comunidad en la que está y que no se convierta en un gueto. Estamos en todas las salsas y es un centro muy abierto.

–El centro de día de Vegadeo fue, tras el de Luarca, el segundo del Noroccidente ¿Costó romper los miedos de las familias?

–Mucho, fue como picar piedra, pero el resultado está a la vista. Hoy en día no hay que explicar a casi nadie lo que hacemos, pero antes había que convencer a la gente.

–¿Por qué?

–Muchas familias tenían la sensación de que era como tirar la toalla en el cuidado de los mayores, reconocer que no podían atenderlos. Ese sentimiento de culpa no ha desaparecido del todo, pero creo que cada vez es menor porque la gente ve que aquí no están abandonados sino todo lo contrario, muy bien atendidos. Les pasa como a mí cuando llegué al centro, tienen miedo a no encajar, pero se les pasa pronto.

–¿Qué le diría a una persona que tenga dudas?

–Que venga a conocernos. En cuanto entran por la puerta se les caen las defensas porque lo que ven es muy diferente a la imagen que traen en la cabeza. Piensan en un lugar gris, con gente muy enferma; y no es así. Además, se encuentran con gente conocida que rápidamente les anima y esa propaganda es mucho mejor que todo lo que yo les pueda contar. Al llegar, los mayores entran en un mundo de relaciones, de seguridad y actividades que les hace sentirse bien.

–¿Es raro que alguien no encaje y decida marcharse?

–Me sobran los dedos de la mano para contar la gente que vino y no se adaptó. Lo normal es que quieran quedarse e incluso pregunten por qué no pueden venir también los fines de semana.

–El centro cuenta con 28 plazas, ¿hay lista de espera?

–No, la verdad es que aquí nunca hubo una lista de espera demasiado grande. Es una característica de las zonas rurales, que hay mucho movimiento y logras plaza con rapidez. En las ciudades es más difícil.

–¿Cómo fueron estos años de pandemia?

–Muy difíciles y complicados. En el confinamiento tuvimos que cerrar y luego abrimos con muchas precauciones y protocolos diferentes, algunos de los cuales aún permanecen activos. La pandemia puso patas arriba el centro, sobre todo porque estábamos acostumbrados a trabajar muy juntos y con mucho contacto y dejar de dar chuchos o bailar fue duro para los mayores. A pesar de todo no tuvimos ningún brote y, aunque hubo casos, no hubo ningún fallecido o personas muy enfermas. Creo que la pandemia impactó más en el centro social, porque cortó la rutina de los usuarios y recuperarla está costando.

–¿Cómo es el centro social?

–En 2019 se aprobó un decreto que regula el funcionamiento de los centros sociales para mayores de titularidad pública como el de Vegadeo. Cualquier persona de más de 60 años puede hacerse socia y disfrutar de las actividades que promovemos desde el centro, donde también opera una asociación de mayores que tiene programación propia. El número de asociados ronda los cien.

–¿Qué se lleva de estos dieciséis años en Vegadeo?

–Los usuarios y sus familias me han enseñado muchas cosas, como el valor del afecto y el cariño en el cuidado. También he aprendido a ser una buena persona mayor y una buena cuidadora y a perder el miedo a la edad, a aceptarla. Ahora sé que hay una vida estupenda esperando tras la jubilación y por eso me jubilo tan contenta. Descubrí que no todo son dolores y achaques, que los hay, pero también quedan muchas cosas por disfrutar, compartir y aprender. La clave está en mantenerse activo y asumir las etapas de la vida, viviéndolas lo mejor posible.