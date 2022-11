"Navia cuenta con unas fiestas consolidadas, lo que se propone funciona y tiene éxito"

Marcial González (Navia, 1959) deja la presidencia de la Sociedad de Festejos de Navia (Sofinavia), que lideraba desde 2020. Motivos de salud y, en concreto, un infarto del que habla con naturalidad, le "impiden seguir en este barco". "Me lo aconsejaron los médicos, que ya era hora de parar; y por fin los escuché en serio". Además de liderar Sofinavia, fue concejal durante ocho años en dos gobiernos de Manuel Bedia (Partido Popular). Se alió con Foro Asturias (FAC) cuando surgió este partido y ahora dice que del mundo de la política se fue ya hace algo más de tiempo "decepcionado". En Sofinavia le sustituye Pablo Alonso.

–Dimite como presidente después de solo dos años. ¿Qué ha pasado?

–Está previsto en los estatutos que la directiva se renueve en este periodo. Muchas veces no se cumple, pero es lo previsto. Yo, en todo caso, me marcho por motivos de salud. Me dio un infarto en 2020 y ahora por fin he escuchado a los médicos especialistas, que me dicen que tengo que parar. Liderar esta asociación exige mucho compromiso y desgaste físico. Hay que estar pendiente de que todo salga bien hasta altas horas de la madrugada y ya no estoy para ello. Prefiero dejar paso porque es una gran responsabilidad y no estoy al cien por cien.

–¿Qué balance hace de estos dos años de presidencia?

–El primer año de mandato pude hacer poco por la pandemia. Llegué y se cerró todo. Fui un poco gafe (risas). En 2020 solo pudimos publicar el libro de festejos sin publicidad, gracias a nuestros colaboradores fieles como Javier Junceda, Méjica o Venancio Martínez. A todos ellos les estamos muy agradecidos. Pensamos en repartir el bollo, pero ni eso pudo ser porque entonces los contagios en Navia eran numerosos. Fue muy frustrante. En 2021 pudimos hacer un pasacalles, pero no la jira ni las verbenas, que era lo que se esperaba con ansia. Y este verano ya recuperaremos por fin la normalidad. Fue donde me di cuenta de que necesitaba la tranquilidad de la que hablaban tanto mis médicos, porque no puedo estar tan estresado pensado en tantas cosas.

–¿Qué aprendió de su paso por la presidencia de una entidad como Sofinavia?

–Fui presidente porque no quería presentarse nadie y todo lo que me pasó fue positivo. Tengo que reconocer que conocí a gente que mereció la pena y que es un orgullo para Navia que nos llamen representantes de grupos nacionales importantes. Además, contamos con el cariño de la gente y con personas de la junta muy comprometidas.

–¿Qué retos afrontan los festejos de Navia? ¿Se debe cambiar el planteamiento?

–Yo creo que Navia tiene unas fiestas consolidadas. Lo que se propone funciona y tiene éxito. La gente acude. En todo caso, corresponde a los que llegan, en este caso a la nueva junta directiva, decidir y hacer lo que consideren oportuno. Yo creo que está bien consolidar lo que funciona, pero también es necesario aportar ideas nuevas y tener interés por crecer. Navia tiene hoy por hoy unas fiestas muy apreciadas en la comarca, con nombre, y estoy seguro de que continuará siendo así.

–Fue también concejal del Partido Popular durante ocho años durante dos mandatos de Manuel Bedia. Más tarde, dejó este partido y se sumó a Foro Asturias (FAC). ¿Qué lecciones guarda de la política?

–La política tiene dos caras. Por una parte, ayudas a la gente, haces cosas de interés por tu territorio y eso es importante y gratificante. Pero, por otro, tienes a los enemigos en casa. Me explico. Te das cuenta de que la gente en la que confiabas de traiciona. Tú estás dando la cara y después ves en la prensa a personas de tu partido imputadas. ¿Cómo podemos decir a los ciudadanos lo que tienen que hacer si nosotros no tenemos ni moral ni ética? En ese sentido, la política me defraudó.

–¿La política de entonces era muy diferente a la actual? ¿Cree que ha cambiado mucho?

–Antes se hacía política para la gente y ahora tengo la impresión de que se hace política para los partidos. Yo recuerdo que en el occidente de Asturias había poco, todo era muy precario y casi todo estaba por hacer. Me refiero a que no teníamos muchos servicios, como una carretera digna o un hospital. En la comarca, sumando apoyos, conseguimos grandes avances. Ahora vemos normal tener el hospital comarcal de Jarrio, una carretera de la costa digna, un desarrollo turístico en lugares como Taramundi... Pero entonces no lo era, y no hablo de hace tanto tiempo. La política entonces tenía que ver más con hacer el bien general que contemplar al partido o al líder de turno. Se lograban acuerdos por el bienestar de todos, por el bienestar de una comarca. Se podía hacer eso que hoy parece que no se puede hacer porque hay diferencias para todo.

–¿Cómo ve evolucionar al concejo naviego?

–Es un municipio industrializado y eso hace que parta con ventaja. Ese sector funciona muy bien, como creo que funciona el turístico, pero no pasa lo mismo con el primario. Y parece que llegan malos tiempos.

–¿Y a la comarca?

–Tenemos carencias que vemos todos. En materia de infraestructuras es conocida la necesidad de tener mejor comunicados los concejos de la cuenca alta del Navia. Lo han pedido los vecinos y lo han pedido los alcaldes. En esa carretera apenas se intervino desde que se construyó, si no recuerdo mal en tiempos del gobierno regional de Sergio Marqués... Casi nada. Del hospital comarcal de Jarrio hay quejas; no hay personal sanitario suficiente en los centros periféricos... Y hablo de servicios básicos. Y esto me hace pensar que antes pasaba algo que ahora no pasa: se hacía algo y se mejoraba. Ahora con estos servicios vamos a peor o no evolucionamos. Y hay algo especialmente doloroso. No tenemos en cuenta las necesidades de la tercera edad, de los mayores que tanto dieron y que son los que mayoritariamente pueblan esta comarca. No les estamos, o esa es mi impresión, apoyando ahora, que es cuando nos necesitan. Y muchas veces pienso que si nosotros fuimos capaces de hacer casas de cultura, polideportivos, y alumbrados, de pedir carreteras y autovías, de hacer y exigir lo que se necesitaba; hoy tiene que ser posible afrontar los retos del territorio y no quedarse atrás. No resignarse.

–Una nueva plataforma de electores, creada en el Occidente y con el deseo de velar por los intereses de la comarca, irrumpirá en las próximas elecciones autonómicas. ¿Qué le parece?

–Si luchan por el territorio, me parece perfecto que se presenten a las lecciones. Hay mucho que cambiar y hay mucho por hacer. Faltan partidos o movimientos que busquen los beneficios lógicos de un territorio, en este caso el Occidente.