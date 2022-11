La Autoridad Portuaria de Avilés ha abierto el proceso de concesión del faro de Luarca para uso hotelero a instancias de la empresa "Inns at the end of the world", con sede en Madrid. Así se anunció ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que marca los plazos para la tramitación, cuyo procedimiento debe estar concluido en los primeros meses del año 2023. Se estima que el establecimiento pueda abrir a finales de 2024. No obstante, según fuentes municipales, hay más empresas interesadas en el faro.

"Llevábamos tiempo trabajando en esta posibilidad con la Autoridad Portuaria y recibimos la noticia con alegría por ver como un edificio de una singularidad extraordinaria pasa a ser un recurso turístico de primera magnitud", destaca el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, quien avanza que, antes de que termine el presente año, se realizarán actuaciones en el edificio. Así, se mejorarán los abastecimientos de la electricidad, agua y saneamiento, y también se limpiarán y pintarán las fachadas. Unos trabajos con los que en el concejo no pierde la esperanza "de ver algún equipamiento turístico en el faro en un futuro", según el regidor.