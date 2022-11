El teatro asturiano se abre en canal en Navia

El reconocido actor madrileño Roberto Álamo enseñó este sábado en Navia las claves de su oficio. Lo hizo ante un nutrido grupo de actores y actrices del teatro amateur asturiano a los que invitó a conocerse más y mejor a sí mismos y a dejar de juzgarse porque, añadió, el juicio constante es "el veneno del actor".

"Es mentira que los actores sean extrovertidos o echados para delante, pero sí que tienen los mecanismos para vencer los miedos", defendió Álamo, que atesora dos premios "Goya" y un premio "Max" por sus papeles en cine y teatro, respectivamente. "Actuar desde la relajación" fue el título del curso formativo que impartió en El Liceo de manera paralela a otro sobre dirección artística, que corrió a cargo del prestigioso director, productor y guionista David Serrano. Ambas iniciativas fueron las actividades estrella del encuentro anual de la Federación de Asociaciones de Teatro del Principado de Asturias (Feteas), que este año tuvo lugar en la capital naviega.

El presidente de Feteas, José Ramón López, destaca que estas reuniones sirven para "formarnos, encontrarnos y debatir" sobre la situación del sector. Cree que el teatro amateur "está saliendo muy bien de la pandemia" y prácticamente se ha recuperado el número de funciones previo al covid. La visión expuesta por Álamo y Serrano del teatro profesional es muy similar.

"Han sido dos años muy complicados y ahora empezamos a recuperar cierta normalidad. La gente está volviendo a las salas con más frecuencia y parece que la cosa empieza a normalizarse", apunta Serrano, autor de guiones de películas como "El otro lado de la cama" o "Días de fútbol". Unos y otros sufren también el contexto actual de subida de precios, si bien, avisan, el de las entradas no se está incrementando.

Roberto Álamo defiende que el teatro "está vivo" y asegura que su base se halla tanto en las escuelas como en las compañías de teatro amateur. "En estos cursos me sorprendo siempre porque me encuentro con gente con muchas ganas de aprender". Animó a sus alumnos a perder los miedos porque solo así se alcanza la relajación que logra maravillar al espectador. "Cuando eliminamos la tensión, empezamos a ser atractivos para el público. Confiad en eso, no hace falta ser Brad Pitt o Jennifer Lawrence", añadió el profesional antes de indicar que las armas del actor son las mismas en cualquier parte del mundo.

"Nuestras armas son nuestro cuerpo y nuestras emociones. Hay que dominarlos para usarlos cuando desees", dijo ante un atento alumnado.