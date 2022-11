"La gestión de la transición justa llega tarde, ya no hay gente para invertir aquí"

Beatriz Egido (Salamanca, 1969), enfermera de profesión, hace balance de su año y medio como secretaria general de Comisiones Obreras (CC OO) en el Suroccidente, en el que asegura que ha habido "luces y sombras". Asumió el cargo con el objetivo de recuperar presencia del sindicato y la afiliación, luchar contra la precariedad laboral y de servicios y contra la pérdida de población. Un año después, cree que han logrado avanzar en alguno de los objetivos.

–¿Qué balance realiza de su primer año al frente de CC OO en el Suroccidente?

–Ha habido luces y sombras. Teníamos interés en recuperar el espacio y la presencia institucional en la comarca y eso creo que, en parte, lo hemos conseguido. Hemos realizado una decena de asambleas con trabajadores de distintos sectores, con el problema de las trabajadoras de ayuda a domicilio, también con trabajadoras de residencias, con hostelería y con administraciones públicas. Volvimos a tener presencia en los foros públicos. Por ejemplo, participamos en las jornadas de la transición justa celebradas en Degaña. Los trabajadores saben que CC OO vuelve a estar en la comarca.

–¿Cuál es la situación laboral del Suroccidente?

–Dependemos del sector servicios con un 57 por ciento de los trabajadores, le sigue la agricultura con el 26 por ciento, la industria un 11 por ciento y la construcción un 6 por ciento. En la comarca los datos del paro no nos definen, porque el problema es que no tenemos gente en edad de trabajar. Por lo tanto, no hay casi personas que se apunten al paro porque la mayoría se van. Es un reto que tenemos y ahora llegan las subvenciones de la transición justa, pero ya no hay gente para invertir aquí. Creo que la gestión de la transición justa llega tarde, tenía que haber sido como mínimo hace diez años, cuando había personas que podrían querer invertir y quedarse aquí. Ahora, si quieren que esas líneas de subvenciones lleguen, hay que hacer una propuesta diferente que combine al sector privado con el público, de manera que se pueda fomentar y ayudar mucho más a que haya gente que quiera venir a montar empresas y negocios.

–¿Cómo están las contrataciones del desmantelamiento de la central térmica del Narcea?

–Nos llegaron informaciones de que no se estaba contratando a los extrabajadores. Pedimos una reunión con representantes de la central térmica y la empresa que tienen subcontratada revisó el tema. Además, nos pusimos en contacto con el Instituto de la Transición Justa, que es el que lleva la lista de trabajadores, y conseguimos que se volvieran a revisar todas las listas, se actualizasen y que volvieran a sacarlas. Hay gente a la que aún no han llamado, pero lo que nos dicen es que se va a haciendo en función del perfil que van necesitando. Nosotros pedimos que primero se llame a la gente de la lista y, luego, si hacen falta más que sean de la comarca y que se tenga especial consideración con los trabajadores que están a punto de jubilarse.

–¿Y en la restauración de las minas?

–En este caso, la mayor parte de la gente que estaba en esas listas tuvo que marcharse porque pasaron más de dos años desde que se quedaron sin trabajo. Aquí el problema casi es el contrario, tienen que buscar gente fuera. Los sueldos tampoco son los de la minería, no tienen nada que ver, y las minas están en zonas que requieren desplazamiento. Así que el problema es que falta gente para trabajar.