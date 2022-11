El faro de Luarca se convertirá en hotel "de lujo" en 2024

En la imagen, una grúa trabajando en el faro, dentro del plan previsto por la Autoridad Portuaria de Avilés. | A. M. Serrano

En Luarca, la apertura de este faro que data de 1860 genera mucho interés. La Autoridad Portuaria de Avilés, dentro de proyecto "Faros de España" del gobierno central, abrió el proceso de concesión del faro valdesano para uso hotelero. Fue la empresa madrileña "Inns at the end of the world" la primera en presentar su candidatura para la futura gestión del inmueble como establecimiento hotelero.

Según la administración central, el procedimiento debería estar concluido en los primeros meses del año 2023 y en los mejores plazos el faro luarqués sería hotel a finales de 2024.