Comienzan las obras en el faro de Luarca, que se convertirá en hotel de lujo en 2024

La Autoridad Portuaria de Avilés ha empezado las obras de mejora del faro de Luarca. Los primeros trabajos mantuvieron cortada la carretera que comunica Villar con la capital valdesana durante buena parte de la jornada de ayer, miércoles, y lo harán hoy, jueves, de 9.00 a 17.00 horas. El edificio está llamado a convertirse en hotel "de lujo", según el gobierno local.

Antes de que acabe el periodo para adjudicar la concesión de la explotación a una empresa privada, la Autoridad Portuaria mejorará con una inversión de 125.000 euros el suministro eléctrico, la traída de agua y el saneamiento, separando las conexiones de la parte destinada a hotel y la dedicada al apoyo a la navegación. Como primer paso, ayer una grúa empezó las labores de limpieza de la fachada para más tarde pintarla.

En Luarca, el destino de este faro que data de 1860 para usos hoteleros genera mucho interés. La Autoridad Portuaria de Avilés, dentro de proyecto "Faros de España" del Gobierno central, abrió la posibilidad de darle este nuevo destino y fue la empresa madrileña "Inns at the end of the world" la primera en presentar su candidatura para la futura gestión del inmueble como establecimiento hotelero.

Según la Administración central, el procedimiento de adjudicación debería estar concluido en los primeros meses del año 2023 y si se cumplen los plazos más optimistas, el faro luarqués sería hotel a finales de 2024.

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, confirma que este paso es fruto de un "arduo" trabajo municipal, ya que uno de los propósitos del gobierno local era dar al faro un nuevo uso. "Llevábamos tiempo trabajando en esta posibilidad con la Autoridad Portuaria de Avilés y recibimos la noticia con alegría por ver como un edificio de una singularidad extraordinaria pasa a ser un recurso turístico de primera magnitud", destaca el regidor, para quien convertir el inmueble en hotel y dejar paso a la gestión privada es la mejor apuesta.

De hecho, Pérez opina que el cambio será positivo para el desarrollo turístico del concejo porque Valdés sumará una oferta hotelera "de lujo que hoy no tiene". A este respecto, agregó que el Ejecutivo que dirige siempre descartó otros planes que sí apoyaba parte de la oposición política, como convertir el faro en un espacio de libre acceso o en museo. "Estos edificios son un gran potencial para explotar empresarialmente", destaca el Alcalde. Pérez espera, además, idéntico futuro para el faro de Busto, para el que, de momento, no se conocen opciones.

La reforma y futura explotación del faro luarqués como hotel no afectaría a las funciones náuticas del conjunto. De hecho, el faro continuará ofreciendo el mismo servicio. En la costa occidental ya son dos (Luarca y Cudillero) los que se convertirán por primera vez en hotel si no fallan las previsiones de las empresas que están interesadas en la concesión. La Autoridad Portuaria también rehabilitó el faro de Oviñana y anunció reformas en el tapiego.