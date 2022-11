Salas denuncia "problemas constantes" con la telefonía fija y móvil: "Es una vergüenza"

La avería que mantuvo las dos últimas semanas sin teléfono fijo a los vecinos de la villa de Salas, Priero y La Espina ya está solucionada. Ayer, a primera hora de la tarde, los teléfonos de casa volvían a sonar pero en el concejo denuncian que los fallos son constantes en esta red, así como señalan que tienen puntos sin conexión de cobertura móvil. "Tenemos problemas constantes de telefonía, es una vergüenza y es importantísimo que la funcione porque estamos en el medio rural y la mayoría de la población es mayor pero es imposible tratar con las compañías, al punto de que hasta que no recurrimos a los medios de comunicación no hubo solución", señala el alcalde, Sergio Hidalgo.

La principal preocupación del Gobierno local es dar solución a la falta de cobertura móvil en la zona de la ría Miranda. En localidades como Soto de los Infantes, Bárcena de Alava o Láneo no hay señal. "Es curioso que se está desplegando la fibra óptica en todo el concejo pero va a haber zonas donde tengan internet pero no cobertura de móvil", comenta el concejal de Nuevas Tecnologías, Alejandro Bermúdez, quien ha dado trasladado de la problemática a la Dirección General de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Principado de Asturias.

En el Ayuntamiento salense denominan a estas áreas como zonas oscuras. Y además de en los pueblos ribereños del Narcea sin cobertura también se dan fallos en Cornellana y en Priero donde, según explica el edil, "tienen un pelín de cobertura pero no una señal en condiciones". Una situación que no les permite realizar trámites digitales o descargas de documentos más allá de las llamadas y los servicios de mensajería instantánea.

"La conectividad móvil es fundamental porque hoy en día, y más desde la pandemia, se prioriza mucho los trámites digitales, por vía telemática, tanto para los vecinos como para las empresas porque la presencialidad está casi desaparecida y a la hora de pedir cita en Hacienda o para renovar el DNI, por ejemplo, no pueden hacerlo porque no tienen cobertura. Están aislados", dice Bermúdez.

Apunta, además, que en las zonas donde sí se puede coger algo de cobertura móvil la inactividad digital es la misma porque gestiones como las bancarias no llegan a término: "Por ejemplo, abres la aplicación del banco pero no puedes hacer nada porque no llega el mensaje de texto con el código para hacer la operación", detalla. El concejal estima asimismo que disponer de buenos servicios de telecomunicaciones es un factor clave para el emprendimiento, sobre todo en territorios del medio rural. "Para una empresa o también para los teletrabajadores es fundamental porque puedes operar desde el centro de Madrid o desde Mallecina, en Salas, pero necesitas teléfono e internet", destaca.

Por otro lado, el edil explica que el mapa realizado por la consejería de Ciencia, Innovación y Universidades sobre el rendimiento real de la cobertura móvil en Asturias "contiene errores". La concejalía de Nuevas Tecnologías evaluó los resultados de este estudio y han enviado un documento con correcciones para hacer constar la realidad de la señal móvil en el municipio. Entre dichas correcciones remitidas se encuentra Soto de los Infantes donde no hay ningún tipo de cobertura.

Extensión de red

En cuanto a la conexión a internet, Bermúdez indica que el Principado está desplegando la fibra óptica a través del Plan de Extensión de la Banda Ancha (PEBA). No obstante añade que, en lo que va de mandato, desde el Consistorio se gestionó la conexión de más de 120 inmuebles mediante la tecnología de radio-enlace, que distribuye una cooperativa tecnológica. Han instalado 14 postes para favorecer la instalación del servicio con "una inversión mínima".

"Nos tuvimos que buscar la vida para tener servicio, empezamos de cero y después de un año la gente está muy contenta". En ese sentido destaca que cuando se comercialice la nueva instalación de fibra los vecinos "no están atados a nada y tienen dos opciones para decidirse por la que más les interesa".