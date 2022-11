"Me quité un ‘nunca’". Covadonga Campesino cogió ayer en brazos a una serpiente que vive en cautividad. Asumió el miedo que tenía a hacerlo, pudo con él, enfrentándose a una de las cosas que, pensó, "nunca haría en la vida". Lo hizo en el Parque de la Vida de La Mata, abierto al público general gracias a una visita guiada organizada por la XX Semana de la Ciencia de Luarca del Ayuntamiento de Valdés.

El grupo de participantes en la visita se adentró en un complejo único en Asturias, un área de divulgación que dirige su creador, el también divulgador científico Luis Laria. En una presentación especial, Laria contó que el espacio está pensado para mostrar qué hace la ciencia, también para concienciar sobre el respeto ambiental y para alentar al ser humano a hacer cosas diferentes que tiene al alcance de la mano. Tocar serpientes "no todo el mundo cree que puede, pero yo intento que las personas que vengan aquí lo hagan", dijo. Vinculó este miedo con otros del ser humano que hay que afrontar. "Aprendemos que no pasa nada por coger una serpiente y que no todas las que existen son venenosas ni muerden porque sí", contó a la vez que invitó a tener más respeto por la naturaleza. Laria mostró más tarde el planetario que hay en este área divulgativa y la importancia que tenían antaño las constelaciones, "el mapa del cielo". También invitó a los participantes a hacer algo: tumbarse un día de noche despejada durante una hora y ver cómo cambia el firmamento. Los asistentes mostraron su entusiasmo por las instalaciones y por la visita. "Nos gustó todo", dijo la naviega Isabel del Río. Eva María Suárez grabó parte del recorrido, "sorprendida" por encontrar en Valdés un espacio tan interesante y cuidado. En el Parque de la Vida se conservan 34 toneladas de fósiles y una exposición recuerda a Severo Ochoa y Margarita Salas, entre otros atractivos.