Barbón fía el futuro del proyecto de la mina de Salave al informe que hará el Ayuntamiento

El presidente del Principado, Adrián Barbón, confía plenamente en el Ayuntamiento de Tapia de Casariego a la hora de pronunciarse sobre un futuro desarrollo minero en Salave, donde se estima que se encuentra la mayor reserva de oro de Europa. Así lo destacó ayer en una visita a la planta de biogeneración Biogastur de Navia, durante la que dijo que su criterio coincidirá con el que en su día exponga la regidora tapiega, la también socialista Ana Vigón. "No tengo ninguna duda de que la alcaldesa de Tapia de Casariego, a la que conozco bien y admiro, va a hacer lo mejor por su concejo desde su visión y para mí esa es la que cuenta", indicó Barbón.

Como ya lo hizo en varias ocasiones el vicepresidente del Principado y consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, Barbón aseguró que el proyecto está en fase de tramitación y volvió a insistir en las garantías jurídica del proceso. "Todo en la vida se tiene que tramitar de acuerdo a la ley, las decisiones no pueden ser arbitrarias y esto no va de deseos personales", dijo. "Hay que ver si se cumplen o no los parámetros", añadió.

El proyecto de la empresa Explotaciones Mineras del Cantábrico está en fase de tramitación. El Principado se encuentra pendiente de un informe del Ayuntamiento de Tapia de Casariego y de la Comisión de Ordenación y Urbanismo del Principado de Asturias. Según las fuentes consultadas, estos informes pueden ser determinantes para que la Comisión de Asuntos Medioambientales emita un dictamen sobre este desarrollo industrial. El presidente del Principado señaló, no obstante, que todavía está pendiente un periodo de participación ciudadana.

En Navia, el jefe del Ejecutivo autonómico también se pronunció sobre los movimientos ciudadanos que cuestionan la gestión general del gobierno socialista del Principado en la comarca. Aseguró que, como presidente de Asturias, "siempre" tendrá en cuenta las reivindicaciones y protestas del Occidente para que la comarca "tenga cada vez más protagonismo". En un ambiente ya preelectoral, indicó que el PSOE defiende la permanencia de las circunscripciones occidental y oriental, "para que tengan más peso político".

Visita a Biogastur

La visita a Navia forma parte de las previstas por Adrián Barbón para conocer desarrollos innovadores en Asturias. En la planta de Armental, el jefe del Ejecutivo regional pudo conocer este desarrollo de Biogastur que, gracias al metano del purín de ganadería, genera energía limpia. "Es un ejemplo de economía circular y es un ejemplo de futuro para el mundo rural", dijo. Añadió que el sector primario, tras las recientes crisis, tiene futuro y se consolida".

Barbón también puso como ejemplo a esta planta al hablar de transición ecológica y energía, un proceso "que no se puede hacer sin tener en cuenta al medio rural". Destacó el presidente del Principado que el municipio en el que se encontraba es "un ejemplo": "Navia es la mejor Navia".

El presidente del Biogastur, Alberto Álvarez, explicó que la planta, que mueve hoy en día 300.000 toneladas de purín al año, fue pionera en España. También dijo que este tipo de proyectos "necesitan del conocimiento y de la agilidad de las administraciones". En este sentido, opinó que la colaboración "público privada es la que genera efectos positivos en la economía".

El director general de Central Lechera Asturiana, Francisco Sanmartín, recordó la historia de Biogastur, una empresa que pasó por varias etapas, algunas de ellas conflictivas por la "poca profesionalidad" de su antigua dirección. Indicó que las instalaciones no contaron con ayudas públicas y que hoy en día están pendientes de invertir cinco millones de euros en una planta de biometano.

"Pese a ello, no se puede optar a ayudas porque no es un proyecto, es una planta", dijo a modo de crítica. En la visita también participaron varios representantes del Ayuntamiento de Navia y del Principado, como el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo.