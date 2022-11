Arango: "Movimientos como SOS Occidente hacen ingobernables los parlamentos"

El economista y exconsejero de Agricultura del Principado Jesús Arango pidió ayer en Luarca "valentía" a los políticos para diseñar la "mejor Asturias de aquí a 2050" y lograr que el medio rural no se convierta en un desierto demográfico. Preguntado por su opinión sobre la irrupción de la plataforma de electores "SOS Occidente" el exdirigente socialista dijo no compartir "en absoluto movimientos de este tipo, que crean un problema político al convertir los parlamentos en ingobernables". Y añadió: "Lo que deben hacer los políticos es cambiar su visión de Asturias, porque si ha surgido ese movimiento es porque el territorio no está atendido. Ignoran que el Occidente es el 49% de la superficie de Asturias".

El exconsejero, que impartió una conferencia promovida por el Ayuntamiento de Valdés bajo el título "El futuro del medio rural", defendió la importancia de descentralizar los recursos para evitar que todos los servicios se concentren en el área metropolitana. "El futuro del mundo rural dependerá de si hay la valentía suficiente para cambiar los recursos presupuestarios. Hace falta hacer cosas más allá del número de habitantes, una política a largo plazo que distribuya bien el territorio", señaló Arango, que fue presentado por el catedrático Leopoldo Tolivar Alas. El título de la conferencia hacía alusión a un documento del año 1988 en el que la Unión Europea sentaba las bases para trabajar por el medio rural con una visión más amplia, más allá del enfoque sectorial de la agricultura. Arango hizo un repaso por la evolución de las políticas comunitarias y reflexionó sobre la necesidad de adaptarse a las nuevas directrices que persiguen hacer de las zonas rurales lugares más "prósperos, resilientes y conectados". A este respecto, el experto apuesta por una Asturias donde "convivan el área metropolitana con las zonas rurales renovadas y diversificadas económicamente, para tener una economía distribuida en el territorio". Para el economista hay dos ideas claras: la apuesta por la descentralización que evite que todos los recursos se concentren en Oviedo y el desarrollo de las comarcas, una figura que está en el Estatuto de Autonomía y que no se ha llevado a la práctica más allá de los grupos de desarrollo rural. "Hay que cambiar la visión de Asturias y poner de moda que se puede trabajar y vivir desde una aldea para el mundo", añadió. El economista praviano considera que el Principado debe apostar por desarrollar planes comarcales participativos e integrales como el que el gobierno de Pedro de Silva, con el propio ponente de consejero de Agricultura, llevó a cabo en los ochenta del siglo pasado en Oscos-Eo con buenos resultados. También puso ejemplos de cosas que funcionan, como el eje costero de Navia a Figueras que, a su juicio, es "un ejemplo de lo que debería ser el futuro de Asturias rural". En este territorio están implantadas cuatro grandes empresas (Reny Picot, Ence y los astilleros Gondán y Armón) que, según sus datos, suman alrededor del 10 por ciento de las exportaciones de Asturias.