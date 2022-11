La "Mujer del año" que levantó el Casino

La hostelera y confitera afincada en Cornellana (Salas) Ana Menéndez Fernández (La Oteda, Tineo, 1952) recogerá esta tarde el galardón "Mujer del año" de 2022 en un acto público organizado por el Ayuntamiento en la Casa de Cultura de Salas, a las 19.30 horas. Un reconocimiento que llena de satisfacción a esta incansable mujer, que a sus 70 años aún sigue en activo, pendiente de la empresa familiar compuesta por el bar y la confitería Casino, ubicados en Cornellana, teniendo esta última un local en Oviedo y su propia página web con venta online.

"Es una satisfacción grande siempre que se recibe un premio, máxime cuando es en tu pueblo y son las personas que te conocen y saben de tu vida las que te lo dan. No sé si soy merecedora de ello, pero me siento agradecida", reconoce la galardonada que, aunque tinetense de nacimiento, la mayor parte de su vida la desarrolló en Cornellana. donde en 1970 junto a su marido, su madre y su hermano se hicieron cargo del bar Casino, logrando hacer de este nombre un referente de la localidad.

Para llegar a conseguir hacerse un hueco en el mundo de la hostelería y la pastelería y lograr tener una clientela fiel que acude a Cornellana para disfrutar de los afamados bocadillos del bar y de la repostería tradicional que elaboran en la confitería hay detrás muchas horas de trabajo, esfuerzo e implicación. "La trayectoria de mi vida fue trabajar, trabajar y trabajar", reconoce la galardonada.

Desde niña tuvo que ayudar a la economía familiar trabajando en el negocio que tenían en el pueblo tinetense La Oteda, un chigre en el que se podía encontrar de todo. Su padre falleció cuando ella tan solo tenía dos años, así que con su hermano tuvieron que ayudar a su madre para salir adelante. Una vez casada con el también tinetense Manuel Fernández y junto a su familia decidieron emprender en Cornellana en la cafetería Casino. En la cocina del bar comenzó a escribir su propia historia haciendo repostería tradicional.

"Había unos productos básicos que hacíamos en el bar, como carajitos, casadiellas, y había una demanda importante, más de lo que producíamos así que pensé en hacer el obrador", explica Ana Menéndez. Tras convencer de su idea a la familia para ampliar el negocio, en 1995 funda el obrador y la confitería en Cornellana, que hace diez años abrió también local Oviedo.

Un paso que no fue sencillo para una mujer. "Se aceptaban mal las órdenes llegadas de una mujer, fue difícil cuando empezamos en el bar, pero en el obrador en el año 95 también, tenía que pelear con los confiteros para que siguieran mi criterio, con los proveedores...", rememora Menéndez, que asegura que siempre notó cómo la trataban de forma diferente a un hombre. "Tus opiniones no tenían la misma validez, lo tenías que demostrar", asevera.

"La vida evolucionó"

A pesar de ello nunca perdió el impulso. Cree que le ayudó su carácter fuerte y el haberse criado con su madre, a la que siempre admiró. "Me crié en un matriarcado, mi madre viuda tuvo que enfrentarse a todo como cabeza de familia y yo pensaba que igual que mi madre mandaba en casa debía de ocurrir en todos los hogares, y cuál fue mi sorpresa cuando me enfrenté a la vida y vi que no era así", confiesa.

Ana Menéndez tiene tres hijas y se alegra de ver que la vida para la mujer ha evolucionado. "Hay cosas que mejorar, pero no tiene nada que ver con la vida que me tocó a mí vivir", asegura. De hecho subraya, que en el negocio la mayoría de sus empleados (que depende del año fluctúan entre los 15 y los 17) son mujeres. Algunas de ellas llevan tantos años trabajando con ella que Menéndez las considera unas hijas más. Precisamente, sus hijas están involucradas en el negocio familiar, especialmente Sandra Fernández.