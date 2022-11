Tapia cierra el paso al muelle de El Rocín tras derrumbarse la base de la escalera de acceso

El muelle tapiego de El Rocín está cerrado hasta nuevo aviso. La razón del corte es el grave desprendimiento registrado en la base de la escalera que constituye el único acceso por tierra a este dique de abrigo del puerto de Tapia. Responsables municipales y de Puertos se desplazaron ayer a la zona para evaluar unos daños que, a ojos de los pescadores de la villa, son consecuencia directa "de la falta de mantenimiento" y "del estado general de abandono" que sufre la infraestructura.

Todo apunta a que el fuerte temporal de mar de los últimos días, unido a las lluvias de la última semana, ha provocado este derrumbe que deja intransitable El Rocín. El muelle, uno de los dos diques que protegen el puerto de Tapia, tiene mucho uso, especialmente durante la temporada estival, pues es la zona de amarre de los pescadores deportivos y también punto habitual de parada de los aficionados a la pesca con caña.

La alcaldesa de Tapia, Ana Vigón, contactó a primera hora de la mañana con los responsables de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial para dar parte de lo ocurrido y pedir una primera valoración de los daños. También dio orden de vallar la entrada al dique por razones de seguridad y acompañó al equipo que el Principado envió a Tapia –técnicos del Servicio de Puertos y el celador de zona– "para evaluar las actuaciones que serán necesarias para estabilizar la zona" De momento, no se ha concretado más sobre la posible solución o las fechas de reparación.

"Muelles en precario"

El patrón mayor de Tapia, Rodrigo Maseda, considera fundamental que se reparen pronto los daños porque "si no habrá que rezar para que no venga una vaga de mar este invierno y se lleve el muelle". Se muestra muy crítico con la Administración regional y deja claro que, si se hubieran escuchado las voces del sector pesquero de la villa, los diques ya tendrían una protección exterior que evitaría destrozos como el de El Rocín, que sufre mucho el envite de las olas. "Los muelles están en precario. Rompió ahí como pudo romper en otro sitio. Todos, menos la Administración, estamos de acuerdo en cuál es el proyecto que necesita Tapia y es una protección exterior", señala Maseda, quien indica que no fue invitado a la visita técnica de ayer a la zona dañada.

Por su parte, el presidente del club deportivo marítimo El Orrio, Julio Villadonga, tiene claro que este derrumbe es fruto "del efecto del mar y de la falta de mantenimiento que sufre el puerto, porque esas escaleras no se tocaron, tienen los años que tienen y están muy vacías de material". Villadonga coincide con Maseda en que "con unas defensas exteriores, este problema se habría evitado, por mucho que arreglemos la estructura de los muelles, son muy antiguos".

En El Orrio tienen una postura muy crítica con el Gobierno regional y hace meses emprendieron una campaña para denunciar el "abandono" que a su juicio presenta el puerto, al que ven sin soluciones a largo plazo y con muchas obras menores pendientes. Además, siguen a la espera de una reunión con Puertos para conocer el planteamiento, desvelado a principios de año, de construir un contradique interior para proteger el puerto, opción que no gusta a los pescadores.

La regidora tapiega no comparte la visión de abandono que esgrimen los pescadores y pone en valor las actuaciones que se acometieron en los últimos tres años en el puerto. La última obra de envergadura, con 245.000 euros de presupuesto, fue en noviembre de 2020 cuando se selló la grieta ocasionada por los temporales en el dique exterior o muelle de fora. Vigón está a la espera de ver qué obra de emergencia se puede acometer ahora, mientras agradece que no haya "que lamentar daños personales".

El temporal de estos días también provocó desperfectos en el paseo marítimo de Navia, donde el mar socavó parte de la estructura y dañó el mobiliario urbano y algunas tablas de manera de la senda. El Consistorio ha dado parte a Costas.