Luarca tendrá un nuevo hotel y diecisiete apartamentos turísticos más en dos años

Luarca sumará a su oferta hotelera nuevas plazas antes de 2024, cuando se abrirá un hotel de tres estrellas y 17 apartamentos turísticos. Los empresarios promotores aseguran a este diario que el momento "no es bueno" por la incertidumbre económica, si bien se trata de proyectos que se habían pensando antes de la subida de precios y que aspiran a ser exitosos porque en Luarca "hoy por hoy no hay plazas para los turistas".

Uno de los empresarios es el valdesano Pedro Jesús García. Compró el edificio que convertirá en hotel en 2018, pero la protección patrimonial del conjunto dificultó la tramitación. Ahora, "es el momento". Tras un largo y tedioso proceso en el que tuvo que mediar el Ayuntamiento de Valdés, García logró los permisos. Si no falla su ecuación, en la Semana Santa de 2024 lo que fue un edificio de viviendas se transformará en un hotel de tres estrellas con 11 habitaciones y "moderno" desde el punto de vista estético. "Se puede pensar que alguien que hace esta inversión en estos momentos está loco y en cierta medida lo está, si bien yo creo que será un servicio de éxito porque en Luarca apenas hay plazas hoteleras", asegura. Las obras empezarán enero y se prevén meses "complicados", porque afectarán a una zona peatonal de la capital valdesana. La inversión global supera los 600.000 euros.

El empresario Francisco Pérez es otro de los promotores con interés en Luarca. Prevé abrir 12 apartamentos turísticos de 40 metros cuadrados y con capacidad para cuatro o cinco personas cada uno en la calle Párroco Camino. "Es una apuesta por la capital de Valdés", detalla Pérez, quien asegura que cada tres años intenta emplear parte de sus beneficios de su grupo matriz en un nuevo negocio en este concejo, su municipio de origen. "Puede que no sea el mejor momento económico, pero no damos marcha atrás", confiesa Pérez. En este caso, la inversión es de 1,3 millones. "Confiamos en la potencialidad del sector turístico y en Luarca", advierte Pérez y asegura que las nuevas acciones del gobierno de Valdés, encaminadas a requerir obras a los propietarios de edificios en mal estado, son "positivas". "Con estas acciones se genera un movimiento que no se esperaba; todo ello se traduce en compras y alquileres y eso es positivo para la villa y para las personas que desean invertir aquí", sostiene. Si no fallan las previsiones el edificio estará en obras durante 2023 y parte de 2024, año de su posible apertura como apartamentos turísticos.

José Manuel Pérez es otro de los empresarios que pronto estrenará negocio turístico. El próximo verano, tiene previsto inaugurar cinco apartamentos en la avenida de Galicia. Cuatro ofrecerán un habitación y uno, dos. "Creo que Luarca tiene futuro y esta es la gran motivación", asegura Pérez para justificar la inversión. El promotor, que es propietario de un restaurante de Luarca desde hace 11 años, señala que en los últimos ejercicios el turismo va a más en la villa. "Hay mucha incertidumbre económica, pero pienso que merecerá la pena apostar por el turismo porque aquí, si nos centramos en las visitas, es un sector que crece", mantiene.

A estas apuestas se sumará la rehabilitación del faro de Luarca como hotel de lujo. Según pudo sabe este diario, se estima que se podrán construir entre ocho y doce habitaciones. Las previsiones más optimistas apuntan que este edificio podrá abrir como hotel en 2024.

De estos cuatro proyectos, tres ya están siendo estudiados por la Oficina Técnica Municipal y en el caso del faro, la Autoridad Portuaria ha iniciado los trabajos previos a la gran restauración, que correrá a cargo de la empresa que explotará como hotel el conjunto.

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, agradece a los empresarios las inversiones en Luarca, "porque con ellas creen en las posibilidades de la villa y del concejo". El regidor opina que las acciones decididas en los últimos meses por el gobierno "han ayudado a que afloren este tipo de iniciativas". En concreto, señala que "la política de requerimientos está permitiendo dinamizar el mercado inmobiliario y la reparación de fachadas y edificios". También cree ha dado sus frutos la reorganización de la Oficina Técnica Municipal, "que está permitiendo la tramitación ágil de licencias de este y otro tipo que refuerzan el tejido económico", como las bonificaciones en las licencias de obra.

La reapertura del museo del Calamar Gigante de Luarca en el centro urbano y la consolidación del bosque jardín de la Fonte-Baxa, abierto en 2020, son "otras realidades" que el Alcalde destaca. "Convierten a Luarca en un destino turístico que sobresale en la costa cantábrica, abriendo posibilidades de negocio", opina.