Cangas e Ibias instalan en los viñedos aparatos que avisan del riesgo de enfermedad en las vides

Los viticultores de Cangas del Narcea e Ibias cuentan con una nueva herramienta que les ayudará a prever la aparición de enfermedades fitosanitarias y, por lo tanto, a actuar para intentar que afecten lo mínimo posible a sus viñedos y su cosecha. Se trata de una estación meteorológica (hay ubicada una en un viñedo de cada concejo) que genera avisos ante el riesgo de aparición de hongos. Un servicio que pone a disposición del sector la dirección general de Agroalimentación del Gobierno de Asturias, a través de la Sección de Sanidad Vegetal y en coordinación con el técnico de ATRIA (Agrupamiento de Tratamientos Integrados en Agricultura), que asesora a buena parte de los viticultores agrupados en la Asociación Vino de Calidad de Cangas.

Tras la pérdida de producción que sufrieron muchas de las parcelas de viñedo de Cangas del Narcea e Ibias por las enfermedades causadas por los hongos, que proliferaron gracias a las condiciones climáticas marcadas por las altas temperaturas y la humedad en primavera, los viticultores se reunieron con su técnico y decidieron pedir ayuda para intentar atajar el problema de cara a próximas cosechas. "Vinieron del departamento de Sanidad Vegetal a hacer una valoración de lo que estaba ocurriendo en el viñedo y vieron que esta herramienta puede ayudar en la previsión de enfermedades, además el clima está siendo cada vez más extremo y más favorable a su aparición", explica José María Martínez, presidente de la Asociación Vino de Calidad de Cangas.

Las estaciones ya están colocadas y están recogiendo datos, los avisos empezarán a darlos a partir de marzo y abril. "Tenemos todas las esperanzas puestas en ello", apunta Martínez, que asegura que además del conocimiento personal es importante contar con medios técnicos que ayuden a tener más precisión.

"Al final las enfermedades se desarrollan con unas condiciones ambientales que no las vemos hasta que no tenemos el problema. Esta estación nos va a dar la oportunidad de prever y adelantarnos o al menos no llegar tarde a un problema", matiza.