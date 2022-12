"Nos gustaría ampliar la red de apoyo al comercio local a todo el Suroccidente"

Los premios de Marketing de Asturias eligieron la campaña de la Navidad pasada creada por Apesa, la Asociación de Profesionales y Empresarios Autónomos del Suroccidente Asturiano, como la mejor en la categoría de Marketing no lucrativo. El gerente de la asociación desde 2020, Alfonso García, es una de las personas que está detrás de la nueva forma de promocionarse del colectivo empresarial, con sede en Cangas del Narcea, apostando por una presencia más visual a través de redes sociales con el objetivo de dar a conocer más a sus 114 socios.

–¿Qué supone recibir el premio?

–Nos sorprendió mucho. Cuando presentamos la candidatura pensamos que podría gustar, pero cuando vimos la competencia que había descartamos que nos fueran a llamar, estaban muchas de las principales empresas asturianas. Así que cuando recibimos la notificación fue una sorpresa y una alegría inmensa, porque era ver reflejado el trabajo de muchos meses en un premio de nivel regional que realmente tiene una categoría. Lo recogimos con mucha ilusión. Además allí mostraron varios vídeos que emitimos en la campaña y la gente aplaudía y se reía a rabiar, una buena señal.

–Se premia la campaña de Navidad del año pasado inspirada en la famosa serie "La casa de papel", que logró captar mucha atención. ¿Se tradujo en más consumo en el comercio local?

–Cuando hicimos la campaña lo que buscamos fue causar impacto y sobre todo que la gente del Suroccidente y visitantes a la hora de realizar sus compras online o que estuviesen a punto de coger el coche para ir al centro de Asturias al menos les viniese a la cabeza esa famosa "X" con la que llenamos Cangas y pensasen en repartir las compras y dedicar una parte al comercio, los restaurantes y el turismo local, que es donde está el futuro de Cangas a corto plazo. En cifras, en las campañas anteriores venían recogiéndose unas 10.000 papeletas de las que se entregan a los clientes por sus compras para entrar en los sorteos y en las urnas del año pasado hubo 44.000 papeletas, así que si para recibir una papeleta había que consumir mínimo 10 euros, fueron 440.000 euros directos invertidos en las empresas que participaron en la campaña.

–El viernes se presenta la campaña de Navidad de este año y ya anuncian que será una acción nunca desarrollada antes.

–La presentamos dando a conocer casi todos los aspectos de la misma. El año pasado buscábamos la sorpresa, lo que nadie se esperaba, este año seremos más clásicos pero será diferencial. Hay dos días concretos en los que se va a hacer algo en el Suroccidente nunca visto, casi ni a nivel regional. Lo único que necesitamos es que no llueva ni nieve. Va a ser algo maravilloso, no podemos decir más.

–También en estos últimos tiempos se ha apostado por la presencia en redes sociales.

–Trabajamos en tres líneas: queremos dar a los socios formación e información, queremos desarrollar campañas de calle, pero sobre todo dar visibilidad, que es como realmente el comerciante, el hostelero y el empresario se dan a conocer. Creemos que muchos clientes se ponen una barrera invisible, un cristal, por el que no entran en algunas de los negocios si no son de sus habituales, porque no conocen al comerciante. Así que es a través de esa visibilidad con publicaciones como es la campaña de "Tú cara me suena" en la que hacemos vídeos con los socios realizándoles preguntas un poco indiscretas, con la que buscamos que se cree el vínculo inconsciente entre el potencial cliente y el comerciante y hostelero. Llevamos dos ediciones, más de 70 entrevistas y junto con otras publicaciones contamos con millones de reproducciones en los vídeos, millones de impactos y de interacciones. Hemos cambiado la línea de comunicación y creemos que está funcionando.

–Con la pandemia surgió la web de venta "Apesa en casa". ¿Cómo está funcionando?

–Cumplió dos funciones principales: permitió tener un escaparate virtual a través del que vender y que mucha gente consultase los catálogos de productos y luego fuese a la tienda e hiciese la compra tradicional. No obstante, a día de hoy está en una transición suave hacia la desaparición. El motivo es que desde Apesa animamos a todos los socios a disponer de sus propias herramientas digitales, ya que ahora tienen la oportunidad gracias a la subvención del kit digital. Cuando todos dispongan de esa herramienta se dará por finalizada la aventura de "Apesa en Casa", que creemos que fue un éxito en todos los sentidos.

–La mayoría de los socios de Apesa son de Cangas. ¿Hay intención de llegar al resto de concejos del Suroccidente?

–El 98 por ciento de los socios son de Cangas, también tenemos alguno en Allande y en Degaña. La intención de Apesa es dirigirse a los otros cuatro concejos del Suroccidente para a través de los Ayuntamientos crear delegaciones y que puedan aprovechar la infraestructura que Apesa tiene para poder ejecutar campañas de calle, formación y ganar visibilidad.

–¿Qué les diría a los cangueses para que consuman en el comercio local en estas Navidades?

–En el área comercial se van a encontrar con auténticas maravillas y con algo que no hay en otro sitio ni formato de compra, que es la atención personalizada y el famoso cariño que te puede ofrecer el comerciante y hostelero local. Eso por mucho que las tecnologías avancen nunca va a cambiar, la compra local tiene el hecho diferenciador de la cercanía, el trato directo y el cariño que va a desprender a la hora de ofrecerte el mejor producto para ti.