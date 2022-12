Francisco Rodríguez: "Pisé Navia junto a mi abuelo y supe que este sería mi sitio"

Momentos "inolvidables" vivió el fundador de Industrias Lácteas Asturianas (Ilas-Reny Picot), Francisco Rodríguez, en su Navia no natal, pero sí de corazón. La Asociación Amigos del Concierto le entregó ayer la medalla de oro del colectivo por su ejemplo como esposo, padre, amigo y empresario y por su decidida su apuesta por el concejo del que es hijo adoptivo y benefactor.

En un acto que congregó a centenares de personas en el remozado cine Fantasio naviego, el presidente de la asociación, Justo García, presentó emocionado el motivo del encuentro: "Francisco vino y nos bendijo", opinó. Y agradeció al empresario sus apoyos, esos que "trajeron y traen" a uno de los concejos más prósperos del Occidente asturiano riqueza económica, cultural y social.

El empresario tomó la palabra para decir a los presentes lo que sentía. Sin papeles de por medio, recordó la primera vez que pisó el concejo naviego. Tenía 10 años. Aquella vivencia compartida con su abuelo en un día de San Miguel, en Anleo, marcó su destino. "Por eso siempre digo que cuidado con los niños porque se enteran de todo; yo me enteré de que este iba a ser el sitio, mi sitio", dijo. Francisco Rodríguez habló de empresa y de espiritualidad y quiso detenerse en la compañía humana que él representa. "Los empresarios somos de carne y hueso", apuntó. También se atrevió con una afirmación: "Empresario se nace, no se hace".

Él tiene fiel recuerdo de su parroquia natal, Leitariegos, en Cangas del Narcea, y de las decisiones prontas (para una larga vida) que marcaron su trayectoria y destino. "Con 20 años sientes muchas ganas de coger el cielo con las manos y, cuando ya sabes que eso no es posible, uno se contenta con coger aquello que sí está en la mano". En su caso y como ejemplo: hacer los deberes con la sociedad como empresario. "Hay muchas formas de fijarse deberes con la sociedad y el empresario tiene una: las empresas han nacido para tener beneficio y así crecer y que todo crezca alrededor de ellas", opinó. "Así que, dejemos el beneficio en su sitio y demos al Estado la posibilidad de participar en esos beneficios, porque si no se tienen, no se participa", añadió. Su intervención despertó un sentido y largo aplauso.

Francisco Rodríguez recogió emocionado el premio de manos de Justo García, quien también recordó el hacer, humildad y discreción de la esposa del homenajeado, Isabel Coloma, y de los hijos del matrimonio, Juan y Rocío, "que aseguran la continuidad de la industria en Navia".

En el acto se recordó la emoción que cada año despierta en Navia el festival musical "Horacio Icasto", organizado por la asociación "Amigos del Concierto" con la colaboración entregada de Industrias Lácteas Asturianas. Y precisamente porque Francisco González se confesó amante de la música, el homenaje se cerró con conciertos.

Actuó primero Pipo Prendes con su banda. El músico se dirigió al público para agradecer todo lo que el empresario es y hace. "Es un referente para las nuevas generaciones y enseña el camino, donde los atajos no tienen cabida", destacó desde el escenario. Tras su actuación, tomó el relevo el grupo de acordeonistas del Conservatorio de Música del Occidente de Asturias por ser este instrumento "uno de los favoritos" del homenajeado.

Cerró el acto la gaita asturiana de la mano del maestro valdesano Luis Feito, quien, acompañado por el pianista Álvaro González Cortés, tocó "Asturias de mi querer" y "Campaninas de mi aldea", de Falo Moro. También "Dime xilguerín parlero" y "Xotas vaqueiras" de Leitariegos. Este última pieza despertó un caluroso aplauso porque, entre otros motivos, en ella participaron alumnos de la escuela de música tradicional de Navia con el "pandeiro cuadrau", la botella de anís y las castañuelas. Sonó en el cine Fantasio una versión con gaita del tango "Volver", recordando al padre del homenajeado, Juan, quien probó suerte en Argentina, y a Pirín y Florina, bisabuelos del director de la banda de gaitas "La Reina del Truébano",

No se cerró el encuentro sin el himno de Asturias. El público se puso entonces en pie y muchos observaron las pocas veces vistas lágrimas de emoción y alegría del vecino y empresario Francisco González, porque quizás, como dijo agradecido el protagonista, "las cosas que le pasan a uno en su tierra valen más".