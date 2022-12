"Este mandato fue de supervivencia, el incremento de los costes nos remató"

El socialista César Álvarez, "Mourelle", está a punto de concluir su segundo mandato al frente del Ayuntamiento de Vegadeo. Bromea al pedir una prórroga por los dos años perdidos por la pandemia y en los que no se pudieron sacar adelante muchos proyectos. "Necesitamos más tiempo, en Vegadeo ahora estamos a las puertas de todo", sostiene.

–Haga balance.

–Este mandato fue una verdadera batalla, de supervivencia. Los ayuntamientos perdimos dos años por la pandemia y, cuando empezaba a mejorar la cosas, el incremento de los costes nos remató. Como ejemplo, en 2019 teníamos una estimación de tres millones de euros para reparar nuestra red de carreteras y ahora pasa de seis millones. Quedan obras desiertas porque el precio ya no se ajusta, obliga a rehacer muchos proyectos y eso supone más trabajo.

–¿Algo positivo en estos años?

–Se consiguieron muchos objetivos pendientes, como el plan de defensa de Vegadeo frente a las riadas, cuya información ambiental esperamos se resuelva antes de las elecciones, o el de la Marisma, que debería estar en obras a lo largo del año que viene. También se logró el plan de sostenibilidad turística para Oscos-Eo y una subvención importante para la Reserva de la Biosfera del Eo. Se abrieron muchas puertas, como la que nos permite avanzar en nuestro Plan General de Ordenación.

–En lo tocante a proyectos propios , ¿alguno a destacar?

–Vamos a poner en marcha un plan de dinamización del recinto ferial, contratando un técnico de desarrollo, porque estamos convencidos de que tiene que ser un referente. No hay otro equipamiento igual a una hora de distancia. También contrataremos un dinamizador sociocultural que se ocupará de la programación cultural del concejo.

–¿Está fuerte Vegadeo?

–Es fuerte porque tiene muchas e importantes caídas y es lugar de paso obligado. Por eso, creo que demos preocuparnos más por los concejos limítrofes. Hace falta una visión comarcal aquí y en las ciudades, que deben de mirar más para lo rural. Nosotros vamos los doce meses a Oviedo, pero ellos solo vienen en vacaciones. En general, hace falta más consciencia sobre la importancia de lo pequeño.

–El topónimo ría del Eo sigue sin ser aceptado en el lado gallego. ¿Hay solución?

–Los alcaldes tenemos que centrarnos más en lo que nos une que en lo que nos separa. La ría del Eo tiene mucho potencial, hay que aprender a gestionarlo y dejarnos de discusiones. Yo le voy a llamar ría del Eo, pero tengo más problemas que discutir el nombre.

–Es crítico con la actual planificación eólica del Principado.

–Los eólicos son necesarios, pero hay que entender que el territorio no puede soportar la actual planificación. Los ayuntamientos estamos solos ante esta situación.

–¿Será el candidato en 2023?

–Estoy dispuesto a repetir. Mi intención es presentarme, pero hay un proceso previo dentro del partido que no está iniciado.

–¿Qué le parece la irrupción de SOS Occidente?

–Cualquier paso adelante para defender el territorio es lícito, pero no entiendo que se quieran reunir con los alcaldes para preguntarnos los problemas. Los ciudadanos me eligieron a mí para solucionarlos. SOS Occidente debe reunirse con los ciudadanos, no con alcaldes.