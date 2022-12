El centro social y de día de Cudillero recuperó ayer, tras el parón de la pandemia, su tradicional comida navideña abierta a la sociedad cudillerense. La cita fue especial porque se dio voz al equipo humano del servicio, pero también a los usuarios y a sus familias, que dejaron patente el profundo agradecimiento que sienten hacia la entidad, que cuenta actualmente con veintinco usuarios.

Margarita López, de 80 años, cumplió en octubre su primer año como usuaria y, si de algo se arrepiente, es de no haber accedido antes al servicio. "Aquí todos los días son especiales y estamos felices. La gente tiene que venir y saber que aquí estamos mejor que en nuestras casas. No nos dejan solos en ningún momento y nos atienden con cariño y siempre con una sonrisa", señaló la mujer. Tuvo además un papel protagista en el acto ya que el coro mixo San Pedro de Cudillero, del que formó parte durante algún tiempo, actuó en la cita y le dedicó una sus canciones.

La encargada de poner voz a las familias fue Ana Arnaldo. Su madre, Edelmira, lleva un año y medio en el centro y solo tiene palabras de gratitud por la atención que recibe. "Mi madre viene feliz y todo el personal hace una labor fabulosa que da vida a los usuarios, pero también a sus cuidadores. Da mucha tranquilidad saber que vienen felices y que aquí están bien", señaló. Arnaldo recomienda a cualquier familia que tenga dudas sobre acceder o no a un centro de día que no lo piense más: "Que no lo duden. Esto es fabuloso".

Por su parte, la directora, María Jesús García, destacó la emotividad de la jornada en la que muchos familiares pudieron conocer por primera vez las dependencias del centro, algo imposible durante lo peor de la pandemia. La responsable del equipamiento agradeció también la asistencia de los representantes de diferentes entidades con un papel activo en el concejo cudillerense. Durante la comida, los usuarios sorprendieron a la propia directora que, muy emocionada, recibió un ramo de flores en agradecimiento por su labor.