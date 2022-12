Silvia Méndez (PSOE) vuelve a la Alcaldía de Ibias tras prosperar la moción de censura

La socialista Silvia Méndez se convirtió ayer en la nueva alcaldesa de Ibias tras salir adelante en pleno la moción de censura presentada por su partido con el beneplácito de la concejala de Nos por Ibias, Henar Martín, pieza esencial para poder hacer realidad el cambio de gobierno en una Corporación formada por cuatro ediles del PSOE, dos de Foro, dos de Nós por Ibias y una de PP, la hasta ahora regidora Gemma Álvarez.

En un pleno que duró media hora y a solo cinco meses de las próximas elecciones municipales, la popular Gemma Álvarez tuvo que entregar el bastón de mando a Silvia Méndez, quien ya fue alcaldesa del concejo entre 2015 y 2019. Precisamente el PSOE volvió a ganar las elecciones en este concejo ese año, pero un acuerdo de los tres partidos restantes con representación (PP, Foro Asturias y Nós por Ibias) hizo alcaldesa a la única concejala electa del PP, Gemma Álvarez.

La nueva regidora socialista justificó la moción de censura en la «parálisis» del concejo por la a su juicio falta de gestión y toma de decisiones por parte del PP, Foro Asturias y Nos por Ibias, el tripartido que gobernó hasta ayer. «Tenemos que recuperar el tiempo perdido, sacar al concejo de la parálisis, reactivar el municipio y que los vecinos sepan que hay un Ayuntamiento que los ayuda, los apoya y está ahí».», dijo Silvia Méndez. Esta puso ejemplos: «Estaba muy avanzado el proyecto del centro de día y se quedó en el cajón y relegado; llevamos dos años sin presupuesto municipal cuando más lo necesitan los ciudadanos, no hay trabajador social y el hotel de propiedad municipal estuvo cerrado y abrió hace poco pese al tirón que experimentó Asturias en turismo».

La moción no hubiera prosperado sin la concejala de Nos por Ibias Henar Martín. Esta mostró su discrepancia con los concejales que hasta febrero de este año uno (José Luis Díaz) y ayer mismo otra (Sandra Linares), formaron parte del gobierno de la ya exalcaldesa Gemma Álvarez y dirigieron el Ayuntamiento junto a PP y Foro. «Nunca consultaron nada con la agrupación de electores y creo que pese a que no estábamos integrados en Podemos, sí somos un movimiento afín a ese partido», explicó. «Por esta razón me parecía que no podíamos continuar apoyando al PP», añadió.

Por su parte, la portavoz de Nos por Ibias, Sandra Linares, advirtió que la «compañera» que apoyó la moción de censura para la que ya se tramita expediente de expulsión, «nunca contó con el apoyo del partido para hacer nada y todo lo que hizo desde que logró el acta de concejal fue con el PSOE». «Nos traicionó», indicó.

El que fue concejal de Nós por Ibias José Luis Díaz había dejado la Corporación el pasado febrero por motivos de trabajo. Por razones de «burocracia», se aduce, la nueva concejala de Nós por Ibias, Henar Martín, no tomó posesión de su acta hasta julio. Precisamente desde este mes se negocia la moción de censura.

La alcaldesa saliente, Gemma Álvarez, se mostró por su parte «orgullosa» del trabajo hecho hasta la fecha. «Estamos esperando a ver con qué mentiras nos sorprenden», puntualizó. «Hay familias que intentan manejar Ibias», señaló. «Hay que tener más altura de miras, ahora mismo no les da tiempo a hacer nada», dijo el portavoz de Foro, Noé Collar.

La nueva alcaldesa contó con el respaldo de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE). En concreto, Iván Fernández, número tres del partido en Asturias, apoyó de palabra y presencia la moción de censura: «Los que conocemos a Silvia y a los compañeros que la acompañan sabemos de la pasión que tienen por Ibias y venimos a apoyarla y a constatar un cambio que es pasar del inmovilismo y de la parálisis que había hasta ahora a un futuro de ilusión y de trabajo que es loque ofrece este nuevo equipo para que los vecinos y este concejo mejore y progrese».