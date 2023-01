"El plan de implantación de eólicos pone en riesgo el modelo turístico de Taramundi"

La Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos, de la Universidad de Oviedo acaba de conceder su Insignia de oro de 2022 a Jesús Mier (1961), director del hotel rural La Rectoral de Taramundi. A Mier, que atesora una dilatada trayectoria en el sector turístico y que jugó un papel clave en el desarrollo del modelo turístico taramundés, se le reconoce su "colaboración desinteresada" con la institución académica. "Fue una sorpresa muy grata; no me lo esperaba", admite Mier, que recogerá la distinción el próximo día 13 de este mes de enero.

–Le agradecen especialmente la tutela del alumnado en prácticas y la colaboración con los investigadores.

–Cuando estudiaba, siempre agradecí mucho las empresas que me dejaban escudriñar su gestión para aprender de ellas, así que, en cuanto pude, siempre conté con alumnos de las diferentes escuelas.

–¿Cómo salen de las aulas?

–Hay de todo. Lógicamente, la mentalidad ha cambiado mucho. Mi generación vivió para estudiar y trabajar. Ahora se entiende mal porque trabajan y estudian para vivir. Yo salí del barrio obrero de La Luz, en Avilés. Trabajé diez años en Ensidesa y, simultáneamente, saqué mis estudios en Turismo. Mi obsesión era estudiar para conseguir objetivos impensables de aquella para un chaval de Avilés.

–¿Qué consejo da a los recién titulados?

–La concepción de la vida es totalmente distinta. Que les digas que dediquen menos tiempo al móvil y al ordenador y más a las relaciones interpersonales puede sonar ridículo, pero yo sigo creyendo que como juguete siempre fue mejor un aro que una play station. Es evidente que las nuevas tecnologías son elementales para todo, pero racionalizándolas y que no acaben utilizándote. Hay que estar muy despierto, porque el turismo es un sector hipercambiante. Siempre he dicho que junto al dinero, la bolsa, son los sectores más miedosos que existen. En cuanto hay cualquier problema social, el turismo desaparece, se retrae. Al ser un sector tan cambiante, hoy no valen las reglas de antes de ayer y hay que ir adaptándose.

–¿Cómo acaba el año La Rectoral?

–Mejor que el año pasado y bastante mejor que los años anteriores a la pandemia. Estamos empezando a recuperar ocupaciones de los años noventa del pasado siglo, algo impensable. Pensé que 2021 había sido excepcional porque era el año de la apertura, pero se mantuvieron e incluso mejoraron las cifras de ocupación y precios medios.

_¿Tiene alguna teoría?

–Lo único que tengo claro es que cuanto más estudio, menos sé. Hay una crisis, un problema tremendo de precios...pero cada fin de semana nos parece increíble la cantidad de gente que se mueve.

–En Taramundi nació el turismo rural. ¿Sigue bien posicionado?

–Sigue siendo un referente. Hablamos de un pueblo de doscientos habitantes con una oferta turística excepcional. En pocas ciudades hay cinco unidades museísticas o las plazas de alojamiento que hay aquí. Por lo tanto, seguimos siendo punteros. Lo que toca es seguir reiventándonos.

–Está preocupado por los proyectos eólicos que se tramitan para la zona. ¿Por qué?

–Lo considero una aberración. Es increíble como algo bonito y bueno como la energía eólica se está transformando en algo indeseable. Hemos encuestado a nuestros clientes y nos han dicho que si esto se llena de molinos se pensarán volver. Treinta y seis años trabajando por consolidar un modelo, soporte económico y social del concejo, están en riesgo. Costó trabajo y sufrimiento diario y ahora una actividad, de la que no sabemos dónde van los beneficios, se puede cargar este modelo. No estoy en contra de los eólicos, pero sí de este plan de implantación.

–¿Hay suficiente concienciación vecinal?

–Me llama mucho la atención que la población autóctona no sea todavía consciente de lo que esto puede significar. Creo que los ayuntamientos deberían liderar esta causa, es elemental su pronunciamiento.

–Recientemente, Jesús Arango, exconsejero de Agricultura y uno de los padres del modelo taramundés, pidió más valentía a los políticos para diseñar una mejor Asturias. ¿Coincide?

–Falta mucha valentía. Los políticos están en manos de las leyes y tienen mucho miedo, pero las leyes son interpretables en muchos casos, tienen un efecto chicle. Necesitamos políticos dispuestos a estirar el chicle para luchar por una sociedad más justa, sobre todo en el medio rural, que sigue abandonado. Además de cumplir la ley, los políticos deben tomar decisiones y tener un modelo de territorio. Cuando lo tienes claro hay que actuar en consecuencia y, muchas veces, eso entra en colisión con la legalidad, pero los mayores avances sociales se consiguieron con herramientas no muy lícitas. Si no fuera por las grandes huelgas, que eran ilegales, no estaríamos donde estamos. Por eso hace falta un par de bemoles para enfrentarse a la vida.

–¿Qué le pide a 2023?

–Me conformaría con quedarme como estoy, porque la evolución turística es buena y positiva. Con eso y con que nos sentemos para hablar de los eólicos.

–¿Se jubilará en La Rectoral?

–Espero hacerlo. Esto para mí no es un trabajo, hace mucho que trascendió. Estaré aquí siempre que el hotel me necesite, para mi es como una segunda piel, como un hijo.