Las trastadas de "Os Reises" vuelven al Valledor

Las chocas (cencerros) volvieron a sonar por todo lo alto ayer en el Valledor, en Allande, donde la tradicional mazcarada de "Os Reises" animó con sus cánticos de aguinaldo, sus pillerías y bromas los pueblos de Villalaín, San Salvador y Fonteta. Lo cierto es que había muchas ganas de volver a ver a la comparsa discurrir por la parroquia tras dos años sin la celebración a cuenta de la pandemia y ni siquiera el temporal pudo con las ganas del nutrido público que acudió a la fiesta, en la que todas las casas se abren para dar de beber y comer a los personajes y asistentes. Además, en esta edición, la Asociación Cultural Fonteta "Os Reises" otorgó el premio "Choqueiro de Honor" al antropólogo Adolfo García.

"Creo que es una de las fiestas más divertidas que he visto porque es muy humana, todo relacionado con la naturaleza y hecho de manera artesanal, te hacen trastadas súper inocentes que no hacen daño a nadie, pero lo mejor es que la gente no es un mero espectador, sino que participa", opina Begoña Crespo, turista de Valladolid.

Como bien dice, el público y los vecinos son parte indispensable del festejo, de origen pagano, pues son las "víctimas" de las chanzas de "Os Reises". Y ayer no fue para menos. Los personajes del "Choqueiro", "A Basoira" y "Ródalo" robaron gorros y paraguas que escondían en cualquier rincón nada accesible, levantaron tapines por encima de las cabezas de la gente sin parar, barrieron los pies de todos y "El Maragato" daba de comer nabo crudo por obligación. También subieron alguna falda de improvisto y a alguno, incluso, lo bañaron con agua del lavadero. Todo acompañado por música tradicional con la que "La Maragata", "Las Madames", "El Soldado" y "El Valenciano" sacaron a todos a bailar.

Las carcajadas y los gritos entre susto y risa fueron la nota sonora de la celebración pues en cada esquina un personaje hacía de las suyas. "No puedo parar de reír, es que no me dejan ni un segundo, en cuanto me despisto tengo a otro encima", dijo Ana Suárez, una de las asistentes. Para Irene Pedralles, de Cangas del Narcea, esta fue su tercera vez en la mazcarada allandesa: "Es muy auténtica, estos pueblos son una pasada".

Buena parte del éxito de la fiesta es la colaboración vecinal, con todas las casas abiertas para dar de beber y comer a la comparsa. "Es una alegría y una emoción volver a verlos", dijo María Placeres Álvarez, de Casa Flórez de Fonteta tras repartir empanada y embutido. Además, en esta ocasión, se sumó una nueva vivienda recién rehabilitada, Casa de Ana. "Estoy muy contenta porque es la primera vez que lo hago, es una fiesta con muchísima alegría y eso que yo, cuando era pequeñina, tanto miedo les tenía que me metía debajo del banco de la cocina", recordó Ana García.

Además, tal parece que "Os Reises" del Valledor tienen relevo. Iker Fernández, de 6 años, fue el auténtico acicate de las trastadas como "Choqueiro". Con pequeñas chocas en la cintura y palo con un saco asustó y alegró a todos. "Ye el más peligroso", se oía decir al público, encantado con las chanzas del más pequeño de la comparsa. "Les echo agua y también les doy en la cabeza, se pasa muy bien", señaló entre pillería y pillería.

La mazcarada finalizó con una comida popular tras la cual se entregó el galardón "Choqueiro de Honor" a Adolfo García, quien agradeció la distinción "por venir de una asociación nacida del pueblo y para el pueblo". "Que me reconozca la gente del pueblo, para mí, es más importante que si lo hace una universidad", afirmó. "Os Reises" se despidieron hasta el próximo año con ganas de seguir dando guerra.