La Plataforma "Salvemos Nuestro Hospital" advierte de que faltan administrativos para atender las necesidades de los centros de salud del área sanitaria I y el hospital comarcal de Jarrio. "Este hecho tiene consecuencias para los usuarios, que ven como, por ejemplo, no se les coge el teléfono para pedir cita o que han de aguardar largas colas en los mostradores si optan por acudir presencialmente", destaca el portavoz, Carlos López.

El colectivo indica que "es habitual" que en los centros de salud donde trabajan dos o tres administrativos "no se cubran las ausencias temporales por vacaciones o bajas de uno de ellos, debiendo de asumir el resto el trabajo". La gerente del área, Bárbara González, asegura que "no hay problemas" con estos profesionales: "Los hay en bolsa y, salvo alguna ausencia que no se sustituye porque no hay necesidad, el reemplazo es del 90 por ciento".